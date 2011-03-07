سایت وزارت دارایی فرانسه مورد حمله هکرها قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، حمله هکرها به سایت وزارت دارایی فرانسه از ماه دسامبر آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

بر همین اساس، بین ماه دسامبر و تا دیروز یکشنبه سایت وزارت اقتصاد و دارایی قربانیان اصلی حملات سایبری بوده اند.

هنوز منبعی که هکرها از آنجا دست به حمله سایبری علیه ادارات فرانسوی می زنند شناسایی نشده اما یک مقام فرانسوی از مرتبط بودن برخی سایتها به منابع چینی خبر داده است.

"پاتریک پیلو" رئیس اداره امنیت فناروی اطلاعات فرانسه در این باره گفت : هکرها در این حملات به دنبال اسنادی در ارتباط با ریاست فرانسه بر جی بیست بوده اند.