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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۴۲

خدمات داروخانه ها در ایام نوروزی گسترش می یابد

خدمات داروخانه ها در ایام نوروزی گسترش می یابد

اهواز - خبرگزاری مهر:‌ مدیر نظارت بر دارو و مخدر دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: مردم استان در روزهای نوروز نگران تعطیلی داروخانه های استان و نرسیدن دارو به بیماران نباشند.

حسین برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: با توجه به حضور میهمانان نوروزی و کاروان راهیان نور و همچنین  به منظور ارائه خدمات دارویی مطلوب و رفع نیاز مراجعین  همه داروخانه های استان بر اساس تبصره دو ماده 31 آئین نامه امور داروخانه ها ملزم به به فعالیت و ارائه خدمات در روزهای تعطیل هستند.

برزگر افزود: در مناطقی که داروخانه شبانه روزی ندارند و یا تعداد داروخانه های شبانه روزی به حد کافی نباشد در این مقاطع زمانی خاص داروخانه روزانه دایر و طبق برنامه اعلام شده توسط شبکه های بهداشت و درمان به صورت کشیک نیاز دارویی بیماران را تامین خواهند کرد. 
 
وی همچنین گفت: برای نخستین بار در کشور به منظور هماهنگی بین متولیان نظارت بر نحوه فعالیت داروخانه ها، شورای راهبردی نظارت بر عملکرد داروخانه ها در استان خوزستان تشکیل شد.

برزگر افزود: اعضای این شورا متشکل از معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، رئیس دفتر اسناد پزشکی سازمان تامین اجتماعی، مدیرکل بیمه خدمات درمانی، رئیس سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، مدیربهداشت و درمان کمیته امداد، رئیس انجمن داروسازان استان، مدیر امور دارویی و مخدر دانشگاه و  نماینده سازمان نظام پزشکی استان است. 
کد مطلب 1268818

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