لایحه بودجه 90 بر خلاف احکام برنامه پنجم است

شاپور پولادی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام ضمن اعتراض به نحوه توزیع اعتبارات سال 1390 و در نظر نگرفتن شاخصهای واقعی و عدم اجرای احکام برنامه پنجم، گفت: در برنامه پنجم مقرر شده دولت با در نظر گرفتن اعتبارات خاص در طول برنامه ، فاصله مناطق غیر برخوردار را با مناطق برخوردار سالانه 10 درصد کاهش دهد ولی متاسفانه در بودجه سال 1390 که اولین سال اجرای برنامه است نه اینکه توجه خاصی به مناطق محروم در راستای اجرای برنامه نشده است بلکه کاملا تبعیض آشکار در بودجه پیشنهادی مشاهده می شود.

عضو کمسیون عمران در ادامه افزود: دامنه تغییرات اعتبارات تملک دارایهای استانها نزدیک به 65 درصد است که اعتبار تملک دارایهای سال 90 استان ایلام نسبت به سال 89 دارای رشد 13 درصدی است.

وی ادامه داد: متاسفانه استان ایلام دربین 31 استان کشور در رده 28 قرار گرفته و مسئولان و کارشناسان معاونت برنامه ریزی باید پاسخگوی این تبعیض آشکار باشند.

عضو کمیسیون تلفیق گفت: دو در صد اعتبار فروش نفت به مناطق نفت و گاز خیز کشور که باید بر اساس مقدار نفت و گاز استحصال شده و محرومیت منطقه باشد ولی متاسفانه حق واقعی ایلام منظور نشده است، چرا که در حال حاضر در استان ایلام روزانه 135 هزار بشکه نفت خام و هفت میلیون متر مکعب گاز تصفیه شده استخراج می شود که سهم واقعی ایلام در بودجه 1390 تامین نشده و این کار خلاف شعار دولت عدالت محور است.

پولادی گفت: دکتر ممبینی معاون بودجه دستور بررسی شاخصها را دادند که متاسفانه شاخصهای برخورداری در استان ایلام بواسطه آمار غیر واقعی مدیران استانی اعم از توسعه روستایی، سرانه ورزشی، راه و آب روستایی، راههای بین شهری و سایر شاخصها بین استانهای سوم تا ششم کشوری اعلام شد که مورد اعتراض ما است.

وی اعلام کرد: این آمارها با واقعیتهای استان فاصله دارند و خواستار بررسی مجدد و اعلام شاخصهای واقعی توسط کارشناسان مربوطه شد.