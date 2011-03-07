  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۴۵

لیگ قهرمانان اروپا/

بارسا به دنبال تکرار بازی فصل قبل مقابل آرسنال/ پای رم روی پوست موز

بارسا به دنبال تکرار بازی فصل قبل مقابل آرسنال/ پای رم روی پوست موز

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: دیدارهای برگشت از مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا از سه شنبه شب با برگزاری دو دیدار پیگیری می‌شود که در یکی از مهم‌ترین دیدارها تیم فوتبال بارسلونا در خانه خود از تیم آرسنال پذیرایی خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا اسپانیا در دیدار رفت در حالیکه با یک گل از میزبان خود آرسنال انگلستان پیش بود در نهایت با نتیجه 2 بر یک تن به شکست داد. بارسا فصل گذشته در حالی که با آرسنال در دیدار رفت با نتیجه تساوی 2 بر 2 به کار خود پایان داده بود در دیدار برگشت با درخشش لیونل مسی با حساب 4 بر یک، توپچی‌های لندنی را شکست داد.

بارسا در این دیدار به دنبال تکرار نتیجه بازی سال گذشته است هرچند که غیبت جرارد پیکه به علت محرومیت و نیز غیبت احتمالی کارلس پویول به دلیل مصدومیت، خط دفاع این تیم را شکننده می کند. البته آرسنالی‌ها هم برای این دیدار غایبان بزرگی چون رابین فن پرسی و احتمالا آلکس سانگ را دارند ضمن اینکه سسک فابرگاس و جک ویلشر در شرایطی برای آرسنال به میدان می روند که کاملا سلامت نیستند.

دیگر دیدار مهم سه شنبه شب را تیم‌های شاختار دونتسک اوکراین و رم ایتالیا برگزار خواهند کرد. رمی‌ها در دیدار رفت با نتیجه 3 بر 2 در زمین خود به نماینده اوکراین باخته‌اند و اکنون کار دشواری برای صعود به مرحله بعدی رقابت‌ها دارند. هواداران این تیم اکنون امیدوارند حضور "وینچنزو مونتلا" در راس تیم آنها به جای "کلودیو رانیه‌ری" بتواند به سرخپوشان رمی کمک کند تا از سد حریف سرسخت خود بگذرند.

کد مطلب 1268820

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها