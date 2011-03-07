بارسا به دنبال تکرار بازی فصل قبل مقابل آرسنال/ پای رم روی پوست موز

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا اسپانیا در دیدار رفت در حالیکه با یک گل از میزبان خود آرسنال انگلستان پیش بود در نهایت با نتیجه 2 بر یک تن به شکست داد. بارسا فصل گذشته در حالی که با آرسنال در دیدار رفت با نتیجه تساوی 2 بر 2 به کار خود پایان داده بود در دیدار برگشت با درخشش لیونل مسی با حساب 4 بر یک، توپچی‌های لندنی را شکست داد.

بارسا در این دیدار به دنبال تکرار نتیجه بازی سال گذشته است هرچند که غیبت جرارد پیکه به علت محرومیت و نیز غیبت احتمالی کارلس پویول به دلیل مصدومیت، خط دفاع این تیم را شکننده می کند. البته آرسنالی‌ها هم برای این دیدار غایبان بزرگی چون رابین فن پرسی و احتمالا آلکس سانگ را دارند ضمن اینکه سسک فابرگاس و جک ویلشر در شرایطی برای آرسنال به میدان می روند که کاملا سلامت نیستند.

دیگر دیدار مهم سه شنبه شب را تیم‌های شاختار دونتسک اوکراین و رم ایتالیا برگزار خواهند کرد. رمی‌ها در دیدار رفت با نتیجه 3 بر 2 در زمین خود به نماینده اوکراین باخته‌اند و اکنون کار دشواری برای صعود به مرحله بعدی رقابت‌ها دارند. هواداران این تیم اکنون امیدوارند حضور "وینچنزو مونتلا" در راس تیم آنها به جای "کلودیو رانیه‌ری" بتواند به سرخپوشان رمی کمک کند تا از سد حریف سرسخت خود بگذرند.