گلایه از کم توجهی به جهانی شدن فوتبال ساحلی

علی رضاعلی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: تیم ملی فوتبال ساحلی با اتکا به تلاش بازیکنان و کادر فنی خود موفق شد افتخار بزرگی را برای این رشته به ارمغان بیاورد ولی متاسفانه این دستاورد بزرگ در رسانه‌های ما کمترین انعکاسی نداشت و این در حالی است که حاشیه‌های فوتبال تیتر اغلب روزنانه‌های ورزشی و سایت‌های خبری را به خود اختصاص می دهد.

وی در ادامه افزود: حق بازیکنان تیم ملی فوتبال ساحلی که ماه‌ها در اردو بودند و با حداقل‌ها برای موفقیت تیم تلاش کردند این نیست.

رئیس کمیته فوتبال ساحلی فدراسیون فوتبال در مورد نتایج تیم فوتبال ساحلی ایران در مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی که در شهر مسقط عمان برگزار شد، گفت: با ترکیبی از بازیکنان جوان و باتجربه راهی این مسابقات شدیم و تنها با یک شکست مقابل تیم میزبان آنهم در ضربات پنالتی از کسب عنوان قهرمانی بازماندیم.

وی اضافه کرد: تیم فوتبال ساحلی ایران در مرحله مقدماتی به ترتیب تیم‌های سوریه و ازبکستان را با نتایج 5 بر صفر و 5 بر 3 شکست داد و مقابل تیم قدرتمند ژاپن نیز به پیروزی 5 بر 4 رسید ولی در دیدار نیمه نهایی مقابل تیم عمان با وجود اینکه ابتدا با دو گل ازحریف عقب افتادیم ولی با تلاش تیم و تدابیر کادرفنی این دو گل را جبران کردیم. متاسفانه در ضربات پنالتی و با بدشانسی بازی را به حریف واگذار کردیم.

رضاعلی خاطرنشان کرد: هنگامی که کار به ضربات پنالتی کشید، کادر فنی "مسلم مسیگر" آقای گل آسیا را برای زدن ضربه پنالتی انتخاب کرد که متاسفانه ضربه او به گل تبدیل نشد و عمانی‌ها با به ثمر رساندن پنالتی‌شان برنده شدند.

رئیس کمیته فوتبال ساحلی فدراسیون فوتبال افزود: در دیدار رده بندی به مصاف تیم قدرتمند امارات رفتیم و این تیم را با 6 گل که شکست بی سابقه‌ای برای اماراتی‌ها بود از پیش رو برداشتیم و به مقام سوم آسیا و سهمیه جام جهانی ایتالیا دست یافتیم.

وی در خاتمه ابراز امیدواری کرد تیم کشورمان با تدارک مناسب در مسابقات جام جهانی قدرت نمایی کند و اظهار داشت: این مسابقات خردادماه سال آینده در شهر "کالینا" ایتالیا برگزار خواهد شد و امیدوارم با حمایت فدراسیون، مسئولان و رسانه‌ها بتوانیم از قابلیت‌های فوتبال ساحلی کشورمان در جهان دفاع کنیم.