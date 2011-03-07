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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۳۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

گلایه از کم توجهی به جهانی شدن فوتبال ساحلی

گلایه از کم توجهی به جهانی شدن فوتبال ساحلی

رئیس کمیته فوتبال ساحلی فدراسیون فوتبال با انتقاد از کم توجهی به افتخار آفرینی ملی پوشان فوتبال ساحلی ایران در کسب مقام سومی آسیا و سهمیه جام جهانی ایتالیا گفت: حتی یک نفر برای استقبال از اعضای تیم ملی به فرودگاه نیامد.

علی رضاعلی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: تیم ملی فوتبال ساحلی با اتکا به تلاش بازیکنان و کادر فنی خود موفق شد افتخار بزرگی را برای این رشته به ارمغان بیاورد ولی متاسفانه این دستاورد بزرگ در رسانه‌های ما کمترین انعکاسی نداشت و این در حالی است که حاشیه‌های فوتبال تیتر اغلب روزنانه‌های ورزشی و سایت‌های خبری را به خود اختصاص می دهد.

وی در ادامه افزود: حق بازیکنان تیم ملی فوتبال ساحلی که ماه‌ها در اردو بودند و با حداقل‌ها برای موفقیت تیم تلاش کردند این نیست.

رئیس کمیته فوتبال ساحلی فدراسیون فوتبال در مورد نتایج تیم فوتبال ساحلی ایران در مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی که در شهر مسقط عمان برگزار شد، گفت: با ترکیبی از بازیکنان جوان و باتجربه راهی این مسابقات شدیم و تنها با یک شکست مقابل تیم میزبان آنهم در ضربات پنالتی از کسب عنوان قهرمانی بازماندیم.

وی اضافه کرد: تیم فوتبال ساحلی ایران در مرحله مقدماتی به ترتیب تیم‌های سوریه و ازبکستان را با نتایج 5 بر صفر و 5 بر 3 شکست داد و مقابل تیم قدرتمند ژاپن نیز به پیروزی 5 بر 4 رسید ولی در دیدار نیمه نهایی مقابل تیم عمان با وجود اینکه ابتدا با دو گل ازحریف عقب افتادیم ولی با تلاش تیم و تدابیر کادرفنی این دو گل را جبران کردیم. متاسفانه در ضربات پنالتی و با بدشانسی بازی را به حریف واگذار کردیم.

رضاعلی خاطرنشان کرد: هنگامی که کار به ضربات پنالتی کشید، کادر فنی "مسلم مسیگر" آقای گل آسیا را برای زدن ضربه پنالتی انتخاب کرد که متاسفانه ضربه او به گل تبدیل نشد و عمانی‌ها با به ثمر رساندن پنالتی‌شان برنده شدند.

رئیس کمیته فوتبال ساحلی فدراسیون فوتبال افزود: در دیدار رده بندی به مصاف تیم قدرتمند امارات رفتیم و این تیم را با 6 گل که شکست بی سابقه‌ای برای اماراتی‌ها بود از پیش رو برداشتیم و به مقام سوم آسیا و سهمیه جام جهانی ایتالیا دست یافتیم.

وی در خاتمه ابراز امیدواری کرد تیم کشورمان با تدارک مناسب در مسابقات جام جهانی قدرت نمایی کند و اظهار داشت: این مسابقات خردادماه سال آینده در شهر "کالینا" ایتالیا برگزار خواهد شد و امیدوارم با حمایت فدراسیون، مسئولان و رسانه‌ها بتوانیم از قابلیت‌های فوتبال ساحلی کشورمان در جهان دفاع کنیم.

کد مطلب 1268821

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