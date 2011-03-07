قرآن کتاب صلح و آرامش است

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان خزاعی رایزن فرهنگی سفارت ایران در گرجستان با پدر بنیامین رستگاری رهبر مسیحیان آشوری قفقاز (گرجستان، ارمنستان و آذربایجان) دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار رایزن فرهنگی ایران در تفلیس با اشاره به احترام جمهوری اسلامی ایران به ادیان الهی، بر ضرورت ارتباط ادیان ابراهیمی برای آگاهی انسانها تأکید کرد.

وی آمادگی رایزنی فرهنگی سفارت ایران را برای ایجاد و توسعه ارتباط با مراکز ادیانی فعال در جمهوری اسلامی ایران، من‌جمله مرکز گفتگوی ادیان و تمدنها زیر نظر سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی را به منظور توسعه همکاری‌های ادیانی اعلام کرد.



خزاعی در این دیدار در خصوص نقش رهبری امام خمینی(ره) رهبر کبیر انقلاب اسلامی در پیروزی انقلاب اسلامی ایران گفت: به دلیل حجاب معاصرت(هم عصر بودن)، امام خمینی را که دارای تالیفات متعددی هستند، نسلهای بعدی ما بهتر خواهند شناخت و بهتر از ما معرفی خواهند کرد.



پدر روحانی "بنیامین" نیز در این دیدار ضمن تشکر از دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر حمایت از حفاظت و ترمیم کلیساهای آشوری در خاک ایران ، با اشاره به تبلیغات منفی ارائه شده از سوی برخی گروههای دینی و اسلام‌نما مانند القاعده، ضمن محکوم کردن اقدامات تروریستی ایشان، آمادگی خود را به عنوان اسقف کلیسای مسیحیان آشوری قفقاز برای معرفی اسلام صحیح (به عنوان دین صلح) به پیروانش از طریق برگزاری کنفرانس اعلام کرد.



وی همچنین تأکید کرد: انقلابهای به وجود آمده در منطقه با تأثیرپذیری از انقلاب اسلامی ایران صورت گرفته است.

وی معتقد است قرآن کتاب مسلمانان جهان، کتاب صلح و آرامش است که اگر از آن پیروی شود می‌توان به آرامش حقیقی دست یافت و به مقام تقدس رسید.



مسیحیان آشوری در جمهوری اسلامی ایران به عنوان اقلیت دینی، دارای نماینده در مجلس شورای اسلامی هستند و تاکنون نشستهای متعدد ادیانی با موضوع اسلام و مسیحیت آشوری در ایران برگزار شده است.