به گزارش مهر، به نقل از ورایتی مهمترین نکته این دوره از جشنواره که دو سال یک بار در یکی از کشورهای آفریقایی برگزار می‌شود افزایش فیلم‌های فرانسوی زبان و در مقابل کاهش تعداد فیلم‌های انگلیسی زبان بود.



تفوق سینمای فرانسوی زبان به واسطه استعمار کهنه فرانسه در کشورهای قاره سیاه دلیل عمده این امر تلقی می‌شود. کیشا کامرون دینگل رئیس هیئت داوران بخش مسابقه جشنواره گفت: در این جشنواره با دنیایی متفاوت مواجه می‌شوید. فرقی ندارد آفریقایی باشید یا نه اما در این جشنواره با طیف متنوعی از فیلم‌های آفریقایی مواجه می‌شوید. فیلم‌ها و فیلمسازانی متفاوت در این جشنواره شرکت می‌کنند.



دوازده عنوان از 18 عنوان فیلم و 13 فیلم بخش کوتاه از سینمای کشورهای فرانسوی زبان هستند. اما میشل اوئدرائوگو مدیر جشنواره از این انتخاب‌ها دفاع می‌کند و معتقد است بهترین محصولات سینمای قاره در این دوره از جشنواره حاضر شده‌اند. این در حالی است که برندگان جایزه بهترین فیلم جشنواره در سه دوره گذشته فیلم‌هایی انگلیسی‌زبان از آفریقای جنوبی، نیجریه و اتیوپی بوده‌اند.



امسال هیچ یک از فیلم‌های فرانسوی زبان حاضر در جشنواره زیرنویس انگلیسی ندارند و این امر اعتراض برخی حاضران را بر انگیخته است. آنها جشنواره امسال را یک جشنواره تمام فرانسوی می‌دانند.

بیست و دومین دوره جشنواره فیلم‌های آفریقایی از 26 فوریه تا پنجم مارس در اواگادوگو پایتخت بورکینافاسو برگزار شد.