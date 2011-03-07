مرکز کارآفرینی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در آبادان، رئیس پارک علم و فناوری خوزستان دوشنبه در مراسم افتتاح این مرکز گفت: مرکز رشد و کارآفرینی "شهید بهنام محمدی" وابسته به پارک علم و فناوری خوزستان با برخورداری از توانمندی‌های علمی، فنی، تحقیقاتی و آزمایشگاه در راستای کمک به تجاری سازی نتایج تحقیقات و حمایت از رشد واحدهای فناور نوپا در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر به بهره برداری می رسد.

بابک مختاری گفت: پارک فناوری خوزستان از سال 88 در مرکز استان راه اندازی شد و با توجه به مطالعات انجام شده، بعضی شهرها و مناطق که دارای ظرفیت بالا برای تاسیس مراکز رشد و فناوری بودند، مشخص شدند.



مختاری افزود: شهرهای آبادان و خرمشهر با توجه به زیرساختهای فیزیکی و زیرساختهای علمی و فناوری در اولویت احداث مراکز رشد قرار گرفتند و سرانجام با مذاکراتی که با رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی انجام شد عملا سومین مرکز رشد و فناوری در استان در این دانشگاه افتتاح شد.



وی به تعداد مراکز رشد فناوری در استان اشاره کرد و اظهارداشت: هم اکنون یک مرکز در اهواز، یک مرکز در شرکت پتروشیمی بندر امام(ره) و یک مرکز در خرمشهر فعال است.



رئیس پارک علم و فناوری خوزستان گفت: اعتبارات زیرساختهای احداث مرکز رشد فناوری از محل اعتبارات دانشگاه ‌ها هزینه شده و اعتبارات توسعه فناوری از سوی پارک علم و فناوری تامین می شود.



مختاری افزود: دراین مراکز رشد، دانش آموختگانی که ایده های تجاری داشته باشند مورد حمایت مالی و علمی قرار می گیرند.



وی ادامه داد: تامین محل استقرار با امکانات اولیه اداری، ارائه خدمات شبکه و اطلاع رسانی، خدمات آموزشی و مشاوره ای، خدمات فنی و تخصصی، کمک به دریافت تسهیلات مالی و اعتباری ویژه شرکت های دانش بنیان، مشارکت در پروژه یابی و پروژه‌ های بازاریابی، برقرار ارتباط با مراکز صنعتی دانشگاهی و پژوهشی از جمله خدمات مراکز رشد فناوری و کارآفرینی در دانشگاه هاست.