سازمان غذا و داروی ایران تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمد شیبانی روز دوشنبه در حاشیه جلسه معاونین وزارت بهداشت به خبرنگاران گفت: نمودار سازمانی سازمان غذا و دارو شب گذشته توسط شورای عالی اداری به امضا رسید و طی چند روز آینده با ابلاغ رسمی وزیر بهداشت این سازمان کار خود را آغاز می‌کند.

وی با اعلام اینکه تشکیل سازمان غذا و دارو از 15 سال پیش در وزارت بهداشت مطرح بود، افزود: موضوع غذا و دارو از اهمیت بالایی برخوردار است و بیش از 90 درصد کشورهای دنیا بخش غذا و دارو را به صورت سازمان اداره می‌کنند.

معاون وزیر بهداشت با عنوان این مطلب که تشکیل این سازمان به صورت جدی توسط وزیر بهداشت در دولت دهم پیگیری شد ، ادامه داد: در ابتدای امسال در شورای عالی اداری تشکیل سازمان غذا و دارو را تصویب و شرح وظایف آن مدون شد.

شیبانی بدون اشاره به به انتخاب رئیس سازمان غذا و دارو از سوی وزیر بهداشت، گفت: این سازمان زیر نظر وزارت بهداشت است چرا که رابطه زیادی با سلامت دارد و تفاوت آن با معاونت غذا و دارو این است که اختیارات آن وسیعتر شده و امر نظارتی این سازمان گسترده تر خواهد شد.

وی با اعلام اینکه بودجه این سازمان در قالب بودجه وزارت بهداشت تعیین می‌شود، افزود: مکان این سازمان در حال حاضر همان ساختمان معاونت غذا و دارو است و رئیس سازمان که معاون غذا و داروی وزیر هم است دارای سه زیرمجموعه غذا، دارو و پشتیبانی است.