گفتمان عدالت در جهان جدید

خبرگزاری مهر - گروه سیاسی: این کتاب در مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری و با همکاری گروه مشاوران جوان وزارت امور خارجه تدوین شده و شامل مجموعهای از سخنرانیهای محمود احمدینژاد در نشستهای منطقهای و بینالمللی است.
کتاب اخیر شامل 5 فصل با مقدمهای از منوچهر متکی و دیباچهای از اسفندیار رحیم مشایی است که تحت عناوین اجلاس سیاسی - بینالمللی، اجلاس سیاسی - منطقهای، اجلاس فرهنگی - بینالمللی، اجلاس اقتصادی - بینالمللی و اجلاس اقتصادی - منطقهای فصلبندی شده است.
در فصل اول ابتدا پنج سخنرانی رئیس جمهور ایران در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد (از دوره شصتم تا شصت و چهارم) به همراه سخنرانی او در اجلاس اهداف توسعه هزاره (نیویورک) و در پی آن سخنرانیهای اجلاس جنبش عدم تعهد، سازمان کنفرانس اسلامی و موضوعات فلسطین - صهیونیسم و نژادپرستی آمده است.
فصل دوم شامل سخنرانیهای احمدینژاد در اجلاس سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (قطر)، افتتاحیه اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر (تهران)، اجلاس وزرای خارجه کشورهای همسایه عراق (تهران)، افتتاحیه اجلاس روسای مجالس کشورهای آسیایی (تهران)، اجلاس عمومی مجالس آسیایی (تهران) و اجلاس سران اتحادیه آفریقایی (گامبیا) است.
در فصل سوم این کتاب سخنرانیهای رئیس جمهور در دیدار با میهمانان خارجی شرکت کننده در کنگره ادبیات آمریکای لاتین (تهران)، چهارمین اجلاس مجمع عمومی جهانی اهل بیت (تهران)، افتتاحیه اجلاس روسای قوه قضائیه کشورهای اسلامی (تهران)، دیدار با دستاندرکاران رادیو و تلویزیونهای کشور اسلامی (تهران)، مجمع عمومی اتحادیه رادیو و تلویزیونهای آسیا و اقیانوسیه (تهران) و اجلاس جشن جهانی نوروز (تهران) آمده است.
فصل چهارم کتاب دربرگیرنده سخنرانیهای احمدینژاد در اجلاس بینالمللی فائو (رم)، اجلاس سران کشورهای تولیدکننده نفت (عربستان)، بیست و نهمین اجلاس شورای وزیران صندوق اوپک (اصفهان)، اجلاس بینالمللی تامین مالی برای توسعه (قطر) و اجلاس جهانی تغییرات آب و هوا (دانمارک) است.
درفصل پایانی این کتاب هم سخنرانیهای احمدینژاد در سه دوره اجلاس سران سازمان همکاریهای شانگهای (چین، قرقیزستان و تاجیکستان)، دو دوره اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی اکو (باکو و تهران)، دیدار با وزرای بازرگانی و بازرگانان کشورهای آفریقایی (تهران)، افتتاحیه اجلاس گروه D8 (اندونزی)، دو دوره اجلاس سران گروه 15 (کوبا و تهران) و دومین اجلاس سوزرای مسکن آسیا - اقیانوسیه (تهران) آمده است.
این کتاب همچنین شامل دو ضمیمه (اولی بیانیه مشترک ایران، ترکیه و برزیل درباره حقوق هستهای ایران و دومی پاسخ ایران به قطعنامه 1929 شورای امنیت) و نیز تصاویری از حضور رئیس جمهور در اجلاسهای مذکور است.
کتاب 316 صفحهای "گفتمان عدالت در جهان جدید" در شمارگان 1000 نسخه توسط نشر جمهور ایران چاپ و توزیع شده است.
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