20 شعبه حل اختلاف گلستان کشیک نوروزی هستند

احمد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: اعضای شورای حل اختلاف از اول تا 14 فروردین از ساعات 9 تا 12 هر روز با حضور در این شعب به دعاوی مردم رسیدگی می کنند.

وی افزود: این شعب، پرونده های مسافران را با سرعت بیشتر و خارج از نوبت بررسی می کنند تا در مسیر سفرهای خود، زیاد معطل نشوند.

به گفته جعفری ، تخلفات رانندگی یکی از پرونده های عمده ورودی به شعب در این ایام را تشکیل می دهند.

وی تصریح کرد: سال گذشته نیز 20 شعبه شورای حل اختلاف در ایام نوروز فعالیت می کردند.

وی از تشکیل ستاد برگزاری مناسبت ها در دستگاه قضایی استان گلستان خبر داد و گفت: این ستاد از هم اکنون با مشارکت همه دستگاه های تابعه قوه قضاییه در استان رسما کار خود را آغاز کرده است.



معاون قضایی و رئیس شورای حل اختلاف استان گلستان گفت: ریاست این ستاد بر عهده رئیس کل دادگستری استان و دبیری آن را مشاور فرهنگی وی برعهده خواهند داشت.

جعفری افزود: تشکیل این ستاد زمینه استفاده بهتر از کلیه پتانسیل های موجود در دستگاه های تابعه قوه قضاییه در استان را به منظور تعامل هر چه بیشتر این نهاد ها با مردم فراهم می کند.

154 شعبه شورای حل اختلاف در 18 حوزه قضایی استان گلستان فعالیت می کنند.