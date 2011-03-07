تغییر نگاه ملی نسبت به مناطق جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد آشوری صبح دوشنبه در جمع مردم روستای تازیان بندرعباس، عنوان کرد: امام خمینی (ره) با تکیه بر فرهنگ نبوی و علوی و همچنین با تکیه بر آموزه های حسینی توانست انقلابی را بنیانگذاری کند که امروز پس از 32 سال با قدرت خیلی بیشتری نسبت به گذشته به کار خود ادامه می دهد.

وی با اشاره به ظرفیتهای فراوان انسان، بیان داشت: خداوند متعال همه بزرگی دنیا را در وجود انسان به ودیعه گذاشته و امام(ره) این اندیشه را در میان مردم شکل داد و مردم متوجه ظرفیتهای عظیم خود شدند.

نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجی آباد، بندرخمیر و ابوموسی در مجلس شورای اسلامی افزود: امروز اگر انقلاب ما الگوی دیگر کشورها قرار گرفته دلیل آن تکیه بر همین اندیشه ناب است که امام خمینی (ره) آن را در میان مردم به وجود آورد.

آشوری تاکید کرد: تحولات منطقه خاورمیانه برگرفته از انقلاب اسلامی ایران و راز ماندگاری انقلاب است.

وی با اشاره به همکاری مجلس و دولت، اظهار داشت: نوع نگاه دولتهای گذشته به استانهای جنوبی یک احساس واگرایی و دوری را در مردم جنوب کشور به وجود آورده بود و مردم این منطقه سهمی در ظرفیتهای بزرگ منطقه و استان خود نداشتند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز در اولین گام نگاه ملی نسبت به مناطق جنوبی تغییر کرده و دولت به نیروهای بومی همین منطقه اعتماد کرده و خوشبختانه در هرمزگان هم استانداری برآمده از همین آب و خاک انتخاب شده است.

آشوری به در اختیار قرار گرفتن دو درصد از در آمدهای نفت و گاز برای مناطق نفت خیز و گاز خیز اشاره کرد و بیان داشت: با تغییر نگاه دولت اتفاقات مبارک بسیار بزرگی در استان هرمزگان رخ داده و با برنامه ریزیهایی که انجام شده از سال آینده گاز رسانی به استان هرمزگان با اولویت بندرعباس آغاز می شود.

وی در خصوص مشکلات مردم تازیان گفت: یکی از مهمترین مشکلات مردم این منطقه شوری آب و نداشتن آب شرب سالم است که استاندار هرمزگان در این سفر موافقت کردند تا روزانه 120 لیتر در ثانیه از آب خط دوم سد میناب وارد شبکه آب تازیان شود.