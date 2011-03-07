حسین دوستدار رئیس مرکز مطالعات و همکاریهای بین المللی وزارت علوم (ایسمو) در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این خبر گفت: پنجشنبه 19 اسفند ماه در اردن بررسی میشود که کشورهای عضو کمک بیشتری به سزامی کنند تا کار این پروژه از نظر بودجهای پیش برود.
وی درباره میزان دلاری کمک به سزامی که قرار است در جلسه 19 اسفند ماه در اردن بررسی شود، گفت: حدود 5 میلیون دلار مورد بررسی قرار می گیرد.
دوستدار در پاسخ به اینکه چند کشور در جلسه ویژه سزامی شرکت میکنند به مهر گفت: فعلا پیش بینیمان 5 کشور است. در این جلسه همه کشورهای عضو سزامی حاضر نیستند و فقط نمایندگان 4 یا 5 کشور در آن حضور پیدا میکنند.
رئیس مرکز مطالعات و همکاریهای بین المللی وزارت علوم (ایسمو) خاطرنشان کرد: این جلسه ویژه با شرکت 4 یا 5 کشور عضو سزامی برگزار میشود تا بررسی کنند آیا علاوه بر حق عضویتی که میدهند، میتوانند بیشتر کمک کنند تا به تسریع در ساخت و راه اندازی پروژه کمک کند. این پروژه هنوز خیلی از کارهایش مانده است.
به گزارش مهر، طرح استفاده از تابش سینکروترون برای علوم و کاربردهای تجربی در خاورمیانه یا همان "سزامی" ایدهای بینالمللی است که برای نخستین بار در سال 1997 و از سوی "هرمان وینیک" از مرکز شتابده خطى الکترون در دانشگاه استنفورد آمریکا و گوستاف آدولف ووس از مرکز سینکروترون آلمان با هدف استفاده از تحقیقات علمی و پژوهشی برای همگرایی بیشتر ملتها و گسترش صلح ارایه شد.
دکتر سید محمودرضا آقامیری تحصیلات دانشگاهی خود را در دوره لیسانس در رشته فیزیک در دانشگاه شهید بهشتی (ملی سابق) سپری کرده و بعد از آن برای ادامه تحصیلات راهی انگلستان شده و درجه کارشناسی ارشد و دکتری خود را در رشته فیزیک هستهای کسب کرده است.
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