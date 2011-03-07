بیژن طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت تیم فوتبال امید ضمن بیان مطلب فوق گفت: گرچه بختیاری رحمانی و حسین ابراهیمی نتوانستند تیم امید را در این دیدار همراهی کنند اما با حضور کریم انصاریفرد و احسان حاج‌صفی و آمادگی سایر بازیکنان حاضر در اردو بسیار امیدواریم در بیشکک هم پیروزی بازی رفت را برابر امید قرقیزستان تکرار کنیم.

وی ادامه داد: این تیم در تهران بیشتر به فکر ارائه بازی دفاعی و کمتر گل خوردن بود اما در بازی برگشت مجبور است برای جبران شکست بازی رفت از لاک دفاعی خارج شود و این مسئله به ما کمک می‌کند تا بتوانیم از نقاط ضعفشان برای رسیدن به پیروزی استفاده کنیم.

مربی تیم فوتبال امید با اشاره به اینکه با ارائه یک بازی منطقی اجازه نمی‌دهیم حریف ما را غافلگیر کند، خاطرنشان کرد: پیش از دیدار رفت اطلاعاتمان از این تیم کم بود اما حالا این تیم را می‌شناسیم و قطعا از نقاط ضعفشان به خوبی استفاده کرده و زمینه را پیروزی تیم امید در این دیدار و صعود به مرحله بعد را فراهم می‌کنیم.

طاهری در پایان سرما را مشکل اصلی تیم امید در بیشکک خواند و گفت: بازیکنان تیم امید گرچه مشکلات زیادی برای سفر به قرقیزستان دارند اما کاملا آماده هستند تا در این بازی به موفقیت و پیروزی تیم امید کمک کنند.

دیدار برگشت تیم های فوتبال امید ایران و قرقیزستان درمرحله سوم رقابتهای انتخابی المپیک درحالی عصرچهارشنبه 18 اسفند دربیشکک برگزارمی شود که دیدار رفت را تیم کشورمان با یک گل به سود خود خاتمه داد.