اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، همایش کوهروی و پیاده روی همگانی با نام احسان و نیکوکاری و خانواده سالم همزمان با هفته احسان و نیکوکاری در تفرجگاه عون ابن علی تبریز جمعه 20 اسفند توسط هیئت ورزشهای همگانی و مشارکت کمیته امداد امام خیمنی ره برگزار خواهد شد.

معاون ورزشی تربیت بدنی آذربایجان شرقی گفت: همه ساله به همت کمیته امداد خمینی و دستگاههای اجرایی جشن بزرگ احسان و نیکوکاری در سراسر استان و کشور برگزار می شود و امسال با توجه به امضا تفاهم نامه سازمان تربیت بدنی و کمیته امداد خمینی ره مقرر شده همایش پیاده روی و کوهروی در سطح استان برگزار شود که در تبریز در تفرجگاه عون ابن علی برگزار شود.

اکبر فرج الهی گفت: در این همایش 43 جایزه ورزشی به شرکت کنندگان به قید قرعه اهدا خواهد شد.

در سال 89 بیش از 60 همایش بزرگ پیاده روی و کوهروی همگانی و خانوادگی در سراسر استان آذربایجان شرقی برگزار شده است.

آذربایجان شرقی قهرمان نیم فصل لیگ شیرجه قهرمانی باشگاههای کشور شد

رقابتهای لیگ شیرجه قهرمانی باشگاههای کشور با قهرمانی تیم آذربایجان شرقی در نیم فصل پایان یافت.

مسابقات لیگ شیرجه باشگاههای سراسری کشور در محل استخر مجموعه ورزشی آزادی تهران بصورت متمرکز برگزار شد و تیم شیرجه آذربایجان شرقی با 88 امتیاز رنکینگ به مقام قهرمانی نیم فصل دست یافت .

پس از قهرمانی آذربایجان شرقی تیم خانه شناگران اصفهان با 70 امتیاز دوم شد و بانک پاسارگاد تهران با 68 امتیاز به مقام سومی نیم فصل لیگ دست یافت.

در رقابتهای انفرادی باز هم با درخشش شیرجه روهای آذربایجانشرقی همراه بود و در رقابتهای انفرادی که در سه رشته سکوی یک ، سه و 10 متر برگزار شد آذربایجان شرقی به دو طلا ، یک نقره و سه برنز دست یافت.

مجتبی ولی پور شیرجه روی آذربایجان شرقی در رشته های تخته یک متر و 10 متر به مدال طلا رسید و در رشته تخته سه متر به مدال نقره قناعت کرد.

علی شکول دیگر شیرجه روی آذربایجان شرقی در تخته های یک متر ، سه متر و 10 متر در هر سه به مدال برنز دست یافت.

رقابتها نیم فصل دوم لیگ شیرجه نیز به صورت متمرکز برگزار خواهد شد و تیم شیرجه آذربایجان شرقی قهرمانی سال گذشته لیگ برتر شیرجه را در اختیار خود دارد.

تیم دوچرخه‌سواری پتروشیمی تبریز راهی مالزی شد

تیم دوچرخه‌سواری پتروشیمی تبریز برای شرکت در دو تور بین‌المللی راهی جنوب شرق آسیا شد.

این تیم که چندی پیش برای دومین بار قهرمان تور بین‌المللی لانکاوی مالزی را به دست آورد برای شرکت در دو تور بین‌المللی جالی جاه مالزی و تور تایوان راهی جنوب شرق آسیا شد.

رکابزنان این تیم در تور بین‌المللی مالزی از 18 تا 22 اسفند و تور تایوان از 28 اسفند تا هشت فروردین آینده رقابت خواهند کرد.

کسب امتیاز در این تورها برای رسیدن به سهمیه المپیک لندن در بخش جاده از اهمیت بالایی برای تیم‌های آسیایی برخوردار است.

راهیابی تیم هیئت هندبال جوانان تبریز به یک هشتم نهایی رقابتهای قهرمانی کشور

تیم هیئت هندبال جوانان تبریز نمانیده آذربایجان شرقی به یک هشتم نهایی رقابتهای قهرمانی کشور در آمل راه یافت.

رقابتهای هندبال قهرمانی جوانان کشور از 14 اسفند ماه با شرکت 27 تیم آغاز شده و تیم هندبال جوانان تبریز با دو برد صعود خود به یک هشتم نهایی را مسجل کردند.

تیم هندبال جوانان تبریز در بازی نخست خود با تیم زنجان 23 بر 23 مساوی کرد ولی در بازی دوم خود 33 بر 31 تیم اردبیل را از پیش روی برداشت تا راهی 16 تیم برتر کشور شود.

تیم هیئت هندبال جوانان تبریز نمانیده آذربایجان شرقی در بازی سوم حتی اگر برابر تیم ایلام شکست را متحل شود به عنوان تیم دوم راهی دور بعدی خواهد شد.

این تیم در دور بعدی با تیم لرستان دیدار خواهد کرد.

حسن جعفر پور، شهاب صادق زاده، علی توکلی، پیمان آهنگرزاد، محمد رضا بالازادگان، علیرضا بابایی، رضا عباس زاده، وحید فروغی، ابولفضل نجد قهرمان، پژمان زاهدی، مجید شیله باف، احسان زارعی، اصغر اسدی و وحید برمد ترکیب تیم هندبال استان را تشکیل می دهند.

فرهاد قیامی و هادی فرشباف مربی و سرپرست تیم اعزامی هستند.

تیمهای والیبال آذربایجان شرقی به مصاف رقیبان خود می روند

چهارشنبه 18 اسفند روزی والیبالی برای ورزش آذربایجان شرقی خواهد بود و در این روز تیمهای شهرداری تبریز و گسترش فولاد تبریز در لیگ دسته یک والیبال و فینال پلی اف والیبال نشسته لیگ برتر رودر روی حریفان قدر خود خواهند ایستاد.

در این روز همچنین رقابتهای والیبال قهرمانی نوجوانان آذربایجانشرقی با حضور شش تیم استان در تبریز آغاز خواهد شد.

در حساسترین رقابت والیبالی تیم قدر و افتخار آفرین والیبال نشسته گسترش فولاد تبریز در اصفهان از ساعت 15 در بازی برگشت فینال پلی اف لیگ برتر رودروی ذوب آهن این شهر می رود.

ذوب آهن اصفهان در بازی رفت فینال پلی اف لیگ برتر والیبال نشسته در تبریز سه بر صفر مغلوب بازی زیبای شاگردان حسن بخشعلی پور شدند، دیداری که سالها در خاطره هادی رضایی سرمربی تیم ذوب آهن اصفهان خواهد ماند.

تیم والیبال نشسته گسترش فولاد تبریز در صورت برد در بازی برگشت نماینده ایران در رقابتهای قهرمانی باشگاههای جهان خواهد بود و در صورت باخت بازی سوم روز پنجشنبه در اصفهان برگزار تا چهره قهرمان مشخص شود.

اما در تبریز دیداری حساس برای شاگردان قاسم تاجری در پلی اف لیگ دسته اول قهرمانی باشگاههای کشور خواهد بود.

دیداری که مصاف شهرداری ها هم میتوان به آن گفت ، در رقابتی که شهرداری تبریز و شهرداری یاسوج مقابل هم خواهند ایستاد.

تیم والیبال شهرداری تبریز در بازی رفت پلی اف از ساعت 16 در سالن اقدمی تبریز به مصاف هم نام خود می رود و بازی برگشت هفته آینده در یاسوج برگزار خواهد شد.

همچنین از روز چهارشنبه رقابتهای والیبال قهرمانی نوجوانان آذربایجانشرقی به مدت سه روز از چهارشنبه 18 تا جمعه 20 اسفند در سالن شهید صمد اقدمی برگزار خواهد شد.

کسب مقام دوم قایقرانان آذربایجان شرقی در مسابقات قهرمانی کشور رشته آبهای آرام

عباس بحری پور و مهدی بحری پور در مسابقات قهرمانی کشور رشته آبهای آرام به مدال نقره دست یافتند.

مسابقات قهرمانی کشور آبهای آرام در بخش آقایان از 13 اسفند ماه به مدت سه روز در مجموعه ورزشی آزادی تهران در حال برگزاری بوده و در روز دوم رقابتها برای تبریز و آذربایجان شرقی خوش یمن بود.

عباس بحری پور و مهدی بحری پور از نمایندگان تیم آبهای آرام استان آذربایجان شرقی توانستند در این دوره از مسابقات در رده بزرگسالان در مسافت هزار متر در رشته کانو کانادایی دو نفره مقام دوم را از آن خود کنند.