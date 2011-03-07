شهرداری ها در راس نهادهای خدمت رسان به مردم قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی صبح دوشنبه در مراسم معارفه مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی با بیان این مطلب اظهار داشت: شاید خدمات دیگر دستگاه های اجرایی برای مردم ملموس نباشد، اما خدمات شهرداری ها همواره در معرض دید و قضاوت مردم قرار دارد.

وی یکی از مشکلات شهرداری ها در شهرهای بزرگ را تراکم فروشی بی رویه عنوان کرد و افزود: سازمان همیاری شهرداری ها با سرمایه گذاری مناسب و سودآور می تواند نیاز مالی شهرداری ها را بر طرف کند.

استاندار خراسان رضوی با تاکید بر مفید بودن سرمایه گذاری های صورت گرفته توسط سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی خاطر نشان کرد: باید به گونه ای برنامه ریزی شود که این سرمایه گذاری ها بتواند در توسعه اقتصاد استان و کشور مفید واقع شود.

صلاحی آموزش های ارائه شده توسط این سازمان به پرسنل شهرداری ها را بسیار ارزشمند توصیف کرد و گفت: با آموزش های صورت گرفته در این مرکز در آینده نزدیک تمامی نیروهای همکار در شهرداری های استان را نیروهای متخصص تشکیل می دهد.

وی آموزش را پس از تدین و انگیزه خدمت بهترین روش برای بالا بردن کارایی نیروها دانست و تاکید کرد: بر اساس سند چشم انداز، ایران اسلامی باید به قدرت اول منطقه در زمینه های مختلف تبدیل شود که این مهم جز با بکارگیری روشهای علمی امکان پذیر نیست.

سعید حسین پور رئیس هیئت مدیره سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی نیز در این مراسم اظهار داشت: سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی یکی از قوی ترین سازمان های همیاری سطح کشور است که توانسته بخشی از نیازهای استان در زمینه های مختلف را بر آورده کند.

وی ادامه داد: تلاش بر این است که از ظرفیت های این سازمان در جهت رفع نیاز شهرداری های استان به بهترین وجه استفاده شود.

اسماعیل نور محمدی سرپرست سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از اقدامات 20 ماه گذشته این سازمان گفت: افزایش و توسعه ارائه خدمات به شهرداری ها در صدر فعالیت های این سازمان قرار دارد که نسبت به قبل از رشد سه برابری برخوردار بوده است.

وی تصریح کرد: ایجاد منابع مالی جدید برای کمک به شهرداری ها، صدور خدمات فنی مهندسی به ویژه در زمینه کشتارگاهی به کشورهای همسایه، عقد قرارداد برای احداث کمربندی مشهد مقدس، توسعه فعالیت های آموزشی شهرداری ها و توسعه پروژه های گردشگری از جمله فعالیت های انجام شده است.

در این جلسه محمدحسن رضوی به عنوان مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی معرفی شد و از خدمات اسماعیل نورمحمدی سرپرست این سازمان تقدیر گردید.

استاندار خراسان رضوی قبل از این مراسم از مرکز آموزش سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی بازدید کرد.

