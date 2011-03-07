پیش فروش مسکن تنها با سند رسمی ممکن است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین شعبانی صبح دوشنبه در نشست اعضای اتحادیه مشاوران املاک در گرگان افزود: پیش فروش مسکن برای زمین های فاقد سند رسمی مالکیت در این قانون ممنوع شده است.

وی از مشاوران املاک خواست: در تنظیم قراردادهای فروش حتما این مهم را در نظر بگیرند در غیر این صورت با متخلفین برخورد می شود.



وی در ادامه افزود: در صورتی که خریدار اقساط خود را در سررسید مقرر نپردازند ، پیش فروشنده می تواند با اعلام مراتب به دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند ، بدون مراجعه به دادگاه نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند.



شعبانی تصریح کرد: با ابلاغ و اجرای این قانون علاوه بر ساماندهی بازار پیش فروش مسکن، از فروش همزمان یک واحد مسکونی به چند نفر جلوگیری می شود.

در ادامه این نشست، شعبانی به ابهامات و سئوالات مشاوران املاک درباره این قانون پاسخ داد و از آنان خواست: اشکالات اجرایی و نواقص این قانون را جمع آوری و با ارائه پیشنهادات به معاونت پیشگیری از جرم و کانون مشاوران املاک کشور ارائه کنند.