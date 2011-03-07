اطلس جامع صنایع ‌دستی خراسان جنوبی تدوین می شود

امیر انوری مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند اظهار داشت: تهیه اطلس جامع صنایع ‌دستی خراسان جنوبی از اوایل بهمن ماه آغاز شده است .

وی با اشاره به اینکه در این اطلس اطلاعات جامعی از وضعیت هنرهای سنتی و صنایع‌ دستی استان تشریح می ‌شود، بیان داشت: سیمای عمومی استان،اقلیم و آب و هوا، ویژگی‌های اجتماعی استان، روند تغییرات جمعیتی شهری، روستایی و عشایری، تعداد خانوار در بخش صنایع ‌دستی و ساختار سنی و جنسی فعالان این بخش در گام اول مورد بررسی قرار می ‌گیرد .

انوری مقدم ادامه داد: ویژگی‌های اقتصادی، اشتغال، بیکاری، زیر ساخت‌‌ها و امکانات زیر بنایی نیز در این اطلس مشخص می ‌شود .

وی تأکید کرد: در این اطلس طبقه بندی انواع صنایع‌ دستی بر اساس نوع و محل تولید صنایع‌ دستی سنتی و جدید و تعداد کارگاه‌های فعال نیز مورد توجه است .

معاون صنایع ‌دستی اداره کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی با بیان اینکه همچنین پیشینه ‌ای از صنایع‌ دستی استان نیز در این اطلس ارائه می‌ شود، گفت: به منظور ارائه اطلسی جامع، این طرح روستا به روستا اجرایی می ‌شود .

انوری مقدم خاطرنشان کرد:‌ بودجه مورد نیاز برای اجرای اطلس صنایع‌ دستی خراسان جنوبی از محل اعتبارات استانی تأمین شده است .

دوره آموزش صنایع دستی در روستاهای خراسان جنوبی برگزار می شود

وی از برگزاری دوره های آموزشی با هدف توانمند سازی جوامع روستایی از اول بهمن ماه سال جاری در استان خبر داد و گفت: این اقدام با هدف احیاء رشته های بومی در دستور کار معاونت صنایع دستی خراسان جنوبی قرار گرفته است .

انوری مقدم ادامه داد: در میان رشته های بومی استان، نساجی سنتی که هم بومی و هم مزیت دار است، در کانون توجه این معاونت است .

وی بیان داشت: نخستین دوره آموزشی با این رویکرد از اول بهمن ماه آغاز شده و پیش بینی می شود تا قبل از سال 90 به اتمام رسد .

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی اضافه کرد: آموزش صنایع دستی با هدف توانمندسازی جوامع روستایی در 10 مرکز آموزشی در حال پیگیری است .

انوری مقدم با بیان اینکه این مراکز آموزشی در شهرستان های مختلف استان واقع شده اند، گفت: این مراکز در شهرستان های بیرجند، سربیشه، فرودس، نهبندان، خوسف، قاین و سرایان قرار دارند .