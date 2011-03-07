عقب نشینی عوامل قذافی از "بن جواد"/ 34 مزدور به اسارت درآمدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، گردان های وابسته به معمر القذافی از شهرک "بن جواد" عقب نشینی کرده اند و هم اکنون این شهر آرام است.

بنا بر منابع بیمارستانی لیبی، در یورش روز گذشته عناصر قذافی به منطقه بن جواد در 50 کیلومتری غرب "راس لانوف" در شرق این کشور دستکم 7 نفر کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند.

شبکه تلویزیونی الجزیره نیز گزارش داد که انقلابیون بار دیگر شهر "مصراته" را تحت کنترل خود درآورده اند و 20 تن از عوامل گردان های قذافی را به اسارت گرفته اند.

سخنگوی انقلابیون منطقه جبل الغربی نیز اظهار داشت که توانستند 14 نفر از عناصر گردان خمیس وابسته قذافی را به اسارت خود درآورند.

شبکه تلویزیونی العربیه نیز لحظاتی پیش اعلام کرد که مزدوران قذافی با پشتیبانی بالگردها و هواپیماهای نظامی خود برای یورش مجدد به راس لانوف آماده می شوند. در همین راستا ساکنان راس لانوف از بیم حملات وحشیانه مزدوران قذافی در حال ترک منازل خود هستند.