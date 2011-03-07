قدمهای استوار برای صنعتی شدن فارس/لزوم توسعه صنعت همپای کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، علی اکبر محرابیان پیش از ظهر دوشنبه در جریان جشنواره صنعت و معدن که در شیراز با حضور رئیس جمهور در حال برگزاری است، افزود: استان فارس دارای ظرفیتهای بسیار بالایی است و این ظرفیتها باعث شده که فارس در سطح کشور استانی ممتاز باشد.

وی افزود: برخورداری از عناصر انقلابی و تعداد زیاد فارغ التحصیلان دانشگاهی باعث شده که راه ها برای رشد و پیشرفت پیش روی مردم استان قرار داده شود.

وزیر صنایع و معادن بیان کرد: در سفر اول و دوم هیئت دولت و سفر مقام معظم رهبری به فارس بر این شد که خواسته های مردم و مسئولان برای توجه بیشتر به ظرفیتهای صنعتی و معدنی فارس مورد توجه قرار گیرد و امروز این اراده در سطح استان وجود دارد که به سمت صنعتی شدن حرکت کنیم.

محرابیان اضافه کرد: برخورداری از معادن و سنگهای معدنی از ویژِگهای فارس به شمار می رود که امروز با برگزاری جشنواره صنعت و معدن نمادی از صنعتی شدن استان ارائه می شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر در فارس بالاترین راندمان کشاورزی، کیفیت و پرحجم ترین محصولات تولید می شود امیدواریم در حوزه صنعت نیز همپای کشاورزی تلاش کنیم.

وزیر صنایع و معادن با اشاره به اینکه آمادگی توسعه به صورت متوازن و بنیادی در استان را داریم، بیان کرد: امیدواریم که با سرمایه گذاری بهتر و بیشتر شاهد باشیم فارس در مقامی بالاتر و شاخص تر از امروز قرار گیرد.

محرابیان گفت: امروز هزاران میلیارد تومان طرح در بخش صنعت و معدن فارس در حال اجراست که مهمترین ویژگی استان در این است که قدمهای محکمی برداشته شده است.

وی با بیان اینکه در سال آینده شاهد به ثمر رسیدن صدها میلیارد تومان طرح خواهیم بود که مهمترین ویژگی آنها توجه به مناطق مختلف فارس است، افزود: پوشش کاملی در استان داده شده که 170 طرح در تمامی استان توزیع شده است.

احمدزاده:ارزش افزوده فارس در بخش صنعت افزایش یافت

به گزارش مهر، در این مراسم استاندار فارس نیز با اعلام اینکه با تدابیر و عنایات دولت نسبت به فارس شاهد افزایش ارزش افزوده بخش صنعت در این استان هستیم، افزود: از 24 شهرک و ناحیه صنعتی در استان فارس اکنون به 64 شهرک و ناحیه رسیده ایم.

روح الله احمدزاده با اشاره به افزایش صادرات غیر نفتی استان به 200 میلیون دلار نیز بیان کرد: این رقم برای استان فارس با برند کشاورزی کم نظیر قلمداد می شود.

وی نسبت به افزایش ارزش افزوده استان در بخش صنعت از 14 درصد به 22 درصد در سال آینده اظهار امیدواری کرد و افزود: در صنایع بالادستی نیز به سرعت در حال توسعه زیرساختها هستیم.

به گزارش مهر، رئیس جمهور اسلامی ایران بعد از ورود به شیراز کارخانه سرم سازی شیراز را نیز افتتاح کرد.

در جشنواره صنعت و معدن در فارس 170 پروژه به طور همزمان افتتاح می شود.