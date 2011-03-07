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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۱۰

زیمبابوه در بخش اورانیوم با ایران همکاری می کند

زیمبابوه در بخش اورانیوم با ایران همکاری می کند

وزیر خارجه زیمبابوه در سخنانی با تاکید بر ناعادلانه بودن تحریم های موجود علیه تهران، از همکاری کشورش با ایران در بخش اورانیوم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، "سیمباراش مومبنگوی" با بیان این مطلب در ادامه گفت: کشور ما نیز مورد تحریم قرار گرفته اما مطمئنا ما از همکاری با ایران سود خواهیم برد.

در همین رابطه روزنامه دیلی تلگراف در ادامه دست به پرونده سازی زده و مدعی شده که زیمبابوه در ازای دریافت سوخت از ایران مجوز دسترسی تهران به معادن اورانیوم خود را داده است.

این روزنامه در ادامه به وجود گزارشی محرمانه که در اختیار آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار گرفته اشاره کرده و می نویسد : در ارتباط با این همکاری وزیر امور خارجه ایران و دیگر مسئولان مرتبط با این موضوع به زیمبابوه سفر کرده و پس از آن مهندسین برای بازدید و ارزیابی ذخایر موجود در معادن اورانیوم به زیمبابوه رفته اند.

گفته می شود که ذخایر اورانیوم زیمبابوه 445 هزار تن بوده و عمده آن در منطقه "کانیمبا" در شمال هراره قرار دارد.

پیشتر نیز همین روزنامه مدعی روابط پنهان ایران و زیمبابوه شده بود که این موضوع از سوی هر دو کشور تکذیب شد. 

کد مطلب 1268844

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