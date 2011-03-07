به گزارش خبرنگار مهر، فیلمنامه این مجموعه 26 قسمتی را داریوش ربیعی و رحمان سیفی آزاد نوشته‌اند و این روزها بازنویسی نهایی روی آن انجام می‌شود. "دولت مخفی" دومین مجموعه برزیده پس از "مثل هیچکس" است که سال 87 از شبکه دو پخش شد.

تصویربرداری این مجموعه در تهران و شهرستان انجام می‌شود و پیش‌تولید پس از تعطیلات نوروزی آغاز خواهد شد، شهرام دانش‌پور مدیر تولید و علیرضا جلالی و آخوندی تهیه‌کننده‌های این مجموعه هستند که از شبکه دو روی آنتن می‌رود.

حسن برزیده قرار بود مجموعه "روشنایی‌های شب" را کارگردانی کند که از تولید این پروژه انصراف داد، این کارگردان فیلم سینمایی "دکل" را در کارنامه دارد.