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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۳۹

درباره اسرای جنگ/

برزیده "دولت مخفی" را کارگردانی می‌کند

برزیده "دولت مخفی" را کارگردانی می‌کند

مجموعه "دولت مخفی" به کارگردانی حسن برزیده با موضوع اسرای سال‌های دفاع مقدس ساخته می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمنامه این مجموعه 26 قسمتی را داریوش ربیعی و رحمان سیفی آزاد نوشته‌اند و این روزها بازنویسی نهایی روی آن انجام می‌شود. "دولت مخفی" دومین مجموعه برزیده پس از "مثل هیچکس" است که سال 87 از شبکه دو پخش شد.

تصویربرداری این مجموعه در تهران و شهرستان انجام می‌شود و پیش‌تولید پس از تعطیلات نوروزی آغاز خواهد شد، شهرام دانش‌پور مدیر تولید و علیرضا جلالی و آخوندی تهیه‌کننده‌های این مجموعه هستند که از شبکه دو روی آنتن می‌رود.

حسن برزیده قرار بود مجموعه "روشنایی‌های شب" را کارگردانی کند که از تولید این پروژه انصراف داد، این کارگردان فیلم سینمایی "دکل" را در کارنامه دارد.

کد مطلب 1268847

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