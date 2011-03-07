آمریکا درصدد استفاده از ذخایر نفتی خود است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "ویلیام دالی" رئیس کارکنان کاخ سفید با اعلام این مطلب گفت: دولت اوباما بر آن است تا برداشت از ذخایر نفتی استراتژیک را بررسی کند.

وی که با تلویزیون ان. بی. سی. گفتگو می کرد افزود: ما به گزینه ها نگاه می کنیم. برداشت از ذخایر نفتی یکی از مواردی است که ما بررسی می کنیم. این تنها چیزی است که در موارد بسیار نادر انجام می شود و انجام شده است.

قیام های مردمی در کشورهای شمال آفریقا بویژه لیبی و البته این روزها در برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس، قیمت نفت را تا 120 دلار بالا برده است.

روز گذشته مقام های غربی از احتمال افزایش قیمت نفت به بالای 220 دلار نیز خبر دادند.