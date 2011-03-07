استفاده از اعتبارات اسنادی برای تامین 315 دستگاه واگن مترو

به گزارش خبرگزاری مهر، به موجب این قرارداد بانک مرکزی به استناد ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشور و تائیدیه و تضمین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تعهد وزارت امور اقتصاد و دارائی-خزانه و تقاضای وزارت کشور ؛ اعتباری به میزان سه هزار و 565 میلیارد و 222 میلیون و 838 هزار و417 ریال ، معادل هم ارز ریالی مبلغ 258 میلیون و 50 هزار292 و سه دهم یورو بانرخ هر یورو معادل13،816 ریال در اختیار شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور قرار می دهد.

اعتبار مربوط به این قرارداد تنها به منظور خرید 315 دستگاه واگن مترویی جهت قطار شهری متروهای آماده بهره برداری کشور که در اولویت متروی تبریز می باشد و شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور تنها از طریق گشایش اعتبارت اسنادی فاینانس از آن استفاده می کند.این شرکت برای انتقال مورد نیاز در حد مبلغ مذکور، مجوزهای لازم را جداگانه از دستگاه های ذیربط کسب خواهد کرد.

در این قرارداد ، مهلت گشایش اعتبارات اسنادی مربوط به اعتبار موضوع این قرارداد،طبق ضوابط جاری و استفاده از اعتبار مذکور و مهلت بازپرداخت آن طی چهار قسط و وظایف بانک مرکزی و شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور مشخص شده است.

به موجب این فرارداد ، وزارت کشور قبول و تعهد کرده تا تعهدات ناشی از اعتبار مربوط به این قرارداد را در اولین فرصت ممکن در سالهای 1390 الی 1393 مقدم بر سایر تعهدات خود ایفا کند و اقدامات و پی گیری های لازم را در زمینه دریافت مبالغ قابل پرداخت از محل اعتبار مصوب در قانون بودجه سنواتی کل کشور بابت آن قسمت از اقساطی که در سال های 1390 الی1393 سررسید خواهند شد،انجام دهد.