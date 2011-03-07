مهاجرپذیری عاملی برای جرم خیز بودن قم نیست

حجت الاسلام محمد حسین شریفی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در قم در خصوص میزان بروز جرایم به خصوص اعتیاد در استان قم بیان داشت: متأسفانه قم یکی از جرم‌خیز‌ترین استان‌های کشور است که آمار مصرف مواد مخدر هم در آن بالاست.

عوامل زیادی موجب آسیب پذیری قم شده است



وی دلایل این امر را متعدد دانست و افزود: محدودیت‌های زیاد، امکانات کم، عدم توجه به نیاز‌های جوانان، رفتار آمرانه و بی‌منطق که در اغلب خانواده‌های مذهبی رایج است، ارتباط نادرست والدین با فرزندان، فهم غلط از باور‌ها و رفتارهای مذهبی و اموری از این قبیل آسیب‌پذیری قم را بیشتر کرده است.



شریفی‌نیا در خصوص اینکه آیا مهاجرپذیر بودن قم نیز در این موضوع تاثیر دارد یا نه؟ تصریح کرد: معمولاً اغلب مسئولین، مهاجر‌پذیری را یکی از علل این‌گونه مشکلات قم می‌دانند ولی بنده با این موضوع چندان موافق نیستم و این عامل را خیلی مؤثر نمی‌دانم.



وی در این خصوص اضافه کرد: چون اغلب کسانی‌که به قم مهاجرت می‌کنند، انسان‌های هدفمندی هستند و برای کسب علم و دانش به این شهر آمده‌اند و این افراد خیلی زمینه‌ساز آلودگی و بزهکاری نیستند.



آسیب در خود مردم قم و ساختار فرهنگ حاکم بر آن است



عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه شاهد این موضوع را تعداد زندانیان مهاجر و بومی عنوان کرد و اظهار داشت: با این‌که آمار زندانیان شهر قم در واحد درصد از همه شهرهای ایران بیشتر است (البته گاهی فقط مشهد از قم پیشی می‌گیرد) اما تعداد مهاجرین زندانی، نسبت به درصدشان بسیار اندک است و این امر بیانگر آن است که آسیب در خود مردم قم و ساختار و فرهنگ حاکم بر آن نهفته است.



مهاجرپذیری راه فراری از بررسی علل اصلی مشکلات در شهر قم



وی در ادامه بیان داشت: به نظر می‌رسد گاهی مهاجرپذیری قم به‌عنوان یک راه فرار از بررسی علل اصلی مشکل مطرح می‌شود و مسئولین ما عادت دارند که در برابر معضلات، عواملی را به‌عنوان علل اصلی مطرح نمایند که از کنترلشان خارج است، تا هم خودشان متهم نشوند و هم به‌طور تلویحی بگویند برای کاهش آسیب کار چندانی نمی‌توانند انجام دهند.

نمی‌توان دور قم دیوار کشید



شریفی نیا تصریح کرد: بدیهی است ما هیچ‌وقت نمی‌توانیم دور قم دیوار بکشیم و جلوی مهاجرت به این شهر را بگیریم ولی باید بدانیم که در عصر کنونی این وضعیت در اکثر کشور‌های دنیا وجود دارد و بسیاری از شهرهای مهم دنیا با پدیده مهاجران مواجه هستند مثلاً شهر کوالالامپور پایتخت مالزی، هزاران مهاجر چینی، تایلندی، ‌ سنگاپوری و اندونزیایی داردکه به قصد کار به آنجا آمده‌اند؛ یا اغلب شهرهای آمریکا پر است از مهاجرینی که دنبال کسب و کار آمده‌اند، ولی این امر موجب افزایش چشمگیر جرم و جنایت در آن شهر‌ها نشده است.



وی خاطر نشان کرد: اصولاً در جوامعی که از فرهنگ بالایی برخوردارند مهاجرین را در فرهنگ خود هضم می‌کنند زیرا آن‌ها مجبورند به سرعت خودشان را با فرهنگ آن دیار سازگار کنند تا بتوانند در آنجا دوام بیاورند، بنابراین علل آسیب‌پذیری شدید شهر قم را باید در امور دیگری جدای از مهاجرپذیری جستجو نمود.

