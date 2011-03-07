نیروی انتظامی باید با تکدی گری به عنوان جرم مشهود برخورد کند

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، حجت‌الاسلام محمد دارینی صبح دوشنبه در جلسه بررسی پدیده منفی تکدی‌گری در نیشابور، افزود: اگر کسی طفل صغیری را وادار به تکدی‌گری کند، در صورت دستگیری به مجازات حبس از سه ماه تا سه سال محکوم می‌شود.

شهردار نیشابور نیز در این جلسه گفت: در سال جاری 41 نفر متکدی مرد و 14 نفر متکدی زن توسط مأموران شهرداری جمع‌آوری و به محل نگهداری متکدیان این شهر انتقال یافتند.

عباس‌علی مدیح افزود: بررسی آماری نشان می‌دهد که اکثر این متکدیان، بیکار و متاهل و همه ایرانی هستند و 70 درصد آنها در سال‌های قبل جمع‌آوری شده بودند.

همچنین فرمانده انتظامی نیشابور قول همکاری با نهادهای مسئول در جمع‌آوری متکدیان تابلو را داد.

سرهنگ پاسدار ابوالقاسم با روح گفت: ما آنها را جمع‌آوری می‌کنیم ولی دیگر دستگاه‌های اجرایی باید به ‌گونه‌ای عمل کنند که این افراد در معابر دوباره تکدی نکنند.

در همین جلسه معاون استاندار خراسان رضوی و فرماندار نیشابور نیز گفت: ارگان های ذی‌ربط با متکدیان تابلو و حرفه‌ای برخورد عاجل کنند.

سید جلال‌هاشمی افزود: ناجا، شهرداری، بهزیستی در مناطق گردشگری، مساجد، مراکز عرضه غذا تمرکز خود را برای برخورد با متکدیان بیشتر کنند تا آبروی شهر به‌ لحاظ فرهنگی حفظ شود و هم چهره شهر بدین لحاظ منفی دیده نشود.



