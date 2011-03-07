برگزاری 56 هزار نفر ساعت آموزش مهارتی برای بانوان گرگانی

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فاطمه حیدری صبح دوشنبه در نشست این مرکز افزود: بیش از 100 درصد تعهدات مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران گرگان در سال 1389 تحقق یافته است.

وی گفت: اجرای این تعهد آموزشی در رشته های مختلفی از قبیل تزئین کننده فضای داخلی، پرورش ماهیان آکواریومی، کیف دوز چرمی، قلم زن روی مس و معرق کار شیشه به روش فیوزینگ و ... برای خواهران در محل مرکز بوده است.

وی اظهار داشت: در تعهدات آموزشی سال 1390 نیز بر اساس نیازسنجی صورت پذیرفته رشته های جدیدی مانند قلم زن روی چوب، نقاشی روی پارچه، تراشکار شیشه و کریستال و ...نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه آموزشی یکروزه با عنوان آشنایی با فنآوری نانو با حضور مدیر، معاونان، روسای مراکز و کارشناسان ستادی در سالن اجتماعات اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گلستان برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی مباحثی پیرامون فنآوری نانو و چگونگی بوجودآمدن نانو ذرات و نانو الیاف مطرح شد.

دکتر فریدی مجیدی مدرس این کارگاه، به کاربرد نانو ذرات در بخشهای مختلف صنعت، علم پزشکی، شیمیایی و نظامی و ... اشاره و به مقایسه کاربرد تکنولوژی نانو در ایران و دیگر کشورها پرداخت.

وی به زمینه های ایجاد فرصتهای شغلی با استفاده از فناوری نانو و ایجاد زیرساختهای بکارگیری این تکنولوژی در صنایع و نقش و اهمیت مهارت آموزان فنی و حرفه ای در ایجاد زیرساختها با کمک صنایع پایه اشاره کرد .

شایان ذکراست دکتر فریدی مجیدی دارای مدرک دکترای شیمی آلی پلیمر از دانشگاه تهران و استادیار گروه نانوفناوری پزشکی دانشکده فناوریهای نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران است.