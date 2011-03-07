53000 مددجو کمیته امداد امام (ره) در کردستان تحت پوشش خدمات بیمه ای هستند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، علی اکبر بسطامی ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از مراکز نمونه درمانی و بهداشتی طرف قرار داد کمیته امداد امام خمینی (ره) افزود: در حال حاضر 315 مرکز درمانی در سطح استان کردستان با این نهاد همکاری دارند که 39 واحد به دلیل ارائه خدمات لازم به مددجویان به عنوان نمونه معرفی می شوند.

وی اظهار داشت: خدمات بهداشتی، امداد رسانی، خدمات کلینیکی، پاراکلینیکی، بیمه ای، آموزش بهداشت، بهسازی کارگاه های قالیبافی، سرویس های بهداشتی روستایی و سبد غذایی بیماران، اهدای کالاهای بهداشتی و کمک هزینه خدمات دندانپزشکی برای روستاییان از جمله اقدامات انجام شده در بخش درمانی کمیته امداد امام خمینی (ره) است.

بسطامی با اشاره به ارائه خدمات تغذیه به کودکان مبتلا به سوء تغذیه در این استان خاطر نشان کرد: در حال حاضر هزار و 500 کودک مبتلا به سوء تغذیه استان کردستان از بن ویژه غذایی کمیته امداد امام خمینی (ره) بهره مند هستند.

وی با اشاره به ارج نهادن زحمات پزشکان در جهت خدمت رسانی به محرومان و نیازمندان، از انعقاد قرار داد 315 پزشک و مرکزدرمانی استان با این نهاد خبر داد و گفت: مددجویان پس از مراجعه به دفاتر کمیته امداد در سطح استان به پزشکان طرف قرار داد معرفی می شوند تا از خدمات درمانی لازم در جهت سلامتی خود بهره مند شوند.

مراکز بهداشتی در روستاهای محروم کردستان توسعه می یابد

رییس دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان نیز در این مراسم به احداث مراکز و پایگاه‌های بهداشتی در روستاهای محروم اشاره کرد و گفت: با فعال شدن پایگاه‌ها و خانه‌های بهداشت در روستاها مشکل محرومیت در زمینه خدمات درمانی به مردم به خصوص محرومین روستاها کاهش یافته است.

طیب قدیمی خدمت به محرومین را کاری با ارزش و ماندگار برشمرد و افزود: پزشکان با ارائه خدمات درمانی به این قشر از جامعه، آینده دنیا و آخرت خود را تضمین می‌کنند.

وی افزود: امید است با موفقیت پزشکان در عرصه‌های مختلف، بتوانیم خدمات ارزنده‌تری را به همه اقشار جامعه به ویژه محرومین ارائه دهیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان در ادامه حفظ کرامت خانواده و عزت نفس آنها را یکی از مهمترین اهداف برنامه های اجرایی در بحث ارائه خدمات پزشکان به افراد محروم و نیازمند استان ذکر کرد و افزود: حفظ کرامت انسانی و ارتباط عاطفی با بیمار از جمله کارهای ارزشمند پزشکان است که باید همواره مورد توجه قرار گیرد.