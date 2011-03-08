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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۰۳

لیگ قهرمانان اروپا/

تاتنهام به دنبال شکست دومین میلانی/ شالکه چاره‌ای جز صعود ندارد

تاتنهام به دنبال شکست دومین میلانی/ شالکه چاره‌ای جز صعود ندارد

تیم فوتبال تاتنهام با خاطره شکست اینتر در "وایت هارت لین" به مصاف دومین تیم میلانی حاضر در رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال تاتنهام انگلستان در دیدار رفت از مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا با یک گل از سد میلان ایتالیا در ورزشگاه سن سیرو گذشته و کار به ظاهر سهلی در دیدار برگشت دارد هرچند که حریف قدرتمندی چون میلان، می تواند نتیجه ای دلخواه کسب کند و معادلات را بر هم بزند. تاتنهام در مرحله گروهی این رقابت ها موفق شده بود در ورزشگاه "وایت هارت لین" با نتیجه 3 بر یک از سد اینتر، همشهری میلان، بگذرد.

میلانی ها در این دیدار"کوین بواتنگ" را احتمالا به دلیل آسیب دیدگی به خدمت نخواهند داشت و این بازیکن فرصت رویارویی با تیم پیشین خود را از دست خواهد داد.

دیگر دیدار چهارشنبه شب را تیم های شالکه صفر چهار آلمان و والنسیای اسپانیا برگزار خواهند کرد. این دو تیم در دیدار رفت که به میزبانی والنسیا در ورزشگاه "مستایا" برگزار شد با تساوی یک بر یک به کار خود پایان دادند و شاگردان فیلیکس ماگات از موقعیت خوبی برخوردارند تا به دور یک چهارم نهایی رقابت ها صعود کنند.

شالکه در رقابت های این فصل بوندس لیگا نتایج ضعیفی کسب کرده و امیدوار است تا در رقابت های لیگ قهرمانان اروپا ناکامی خود را جبران کند. حذف شالکه از این رقابت ها چه بسا به تغییر و تحول مربیان این تیم بینجامد.

کد مطلب 1268860

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