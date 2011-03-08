به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال تاتنهام انگلستان در دیدار رفت از مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا با یک گل از سد میلان ایتالیا در ورزشگاه سن سیرو گذشته و کار به ظاهر سهلی در دیدار برگشت دارد هرچند که حریف قدرتمندی چون میلان، می تواند نتیجه ای دلخواه کسب کند و معادلات را بر هم بزند. تاتنهام در مرحله گروهی این رقابت ها موفق شده بود در ورزشگاه "وایت هارت لین" با نتیجه 3 بر یک از سد اینتر، همشهری میلان، بگذرد.

میلانی ها در این دیدار"کوین بواتنگ" را احتمالا به دلیل آسیب دیدگی به خدمت نخواهند داشت و این بازیکن فرصت رویارویی با تیم پیشین خود را از دست خواهد داد.

دیگر دیدار چهارشنبه شب را تیم های شالکه صفر چهار آلمان و والنسیای اسپانیا برگزار خواهند کرد. این دو تیم در دیدار رفت که به میزبانی والنسیا در ورزشگاه "مستایا" برگزار شد با تساوی یک بر یک به کار خود پایان دادند و شاگردان فیلیکس ماگات از موقعیت خوبی برخوردارند تا به دور یک چهارم نهایی رقابت ها صعود کنند.

شالکه در رقابت های این فصل بوندس لیگا نتایج ضعیفی کسب کرده و امیدوار است تا در رقابت های لیگ قهرمانان اروپا ناکامی خود را جبران کند. حذف شالکه از این رقابت ها چه بسا به تغییر و تحول مربیان این تیم بینجامد.