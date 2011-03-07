امیدواریم خیزش مردم لیبی به انقلاب اسلامی منجر شود

به گزارش خبرنگار مهر مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران که در نشست خبری شرح فراق که در پاسداشت هزار و ششصد و هفتاد و دومین روز اسارت امام موسی صدر امروز دوشنبه برگزار می شد سخن می گفت، اظهار داشت: مسئله امام موسی صدر و گره خوردن آن با جنایات قذافی بر همه جهانیان آشکار شده است و اگر در 32 سال گذشته با توطئه ها سعی می کردند مسئله امام موسی صدر را بپوشانند امروز دیگر بر همگان آشکار شده است. دست قذافی در زندانی کردن امام موسی صدر در کار است.

وی افزود: 32 سال پیش به همراه شهید چمران در منزل آیت الله طالقانی بودیم و کاردار لیبی در تهران نیز به ایران آمده بود، دست شهید چمران را گرفت و به او گفت هر چقدر بخواهید پول می دهیم تا دست از پیگیری سرنوشت امام موسی صدر بردارید. و این سیاستی بود که قذافی همواره دنبال می کرد و سعی می کرد با خرج کردن پول مخالفین خود را از سر راه بردارد.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: در جریان ربودن امام موسی صدر نیز پسر قذافی پیشنهاد رشوه داده بود و ثروت مردم لیبی را به حراج گذاشته بود.

چمران با اشاره به جنایات قذافی در لیبی، گفت: اگر 32 سال پیش جنایات قذافی برای همگان آشکار می شد امروز دیگر شاهد نسل کشی در لیبی نبودیم.

وی با اشاره به حضور امام موسی صدر در کشور لیبی گفت: امام موسی به دعوت رسمی دولت لیبی برای شرکت در جشن استقلال لیبی به مدت 4 روز به این کشور دعوت شد و برنامه ملاقات با قذافی نیز برای وی تدارک دیده شده بود به طوریکه در آخرین ساعات ناپدید شدن قبل از ملاقات با قذافی مقابل هتل محل اقامت خود دیده شده بود و از هتل با بدرالدین به دیدار قذافی می رود و بعد از آن ناپدید می شود.

رئیس شورای شهر تهران تصریح کرد: ساعت 4 بعد از ظهر همان روز تلفنی به سفارت لبنان در لیبی می شود و فردی قصد داشته از ربوده شدن امام موسی صدر اطلاعاتی فوری بدهد که ناگهان تلفن قطع می شود و دیگر خبری نمی شود و از آن زمان شایعات فراوانی در خصوص سرنوشت امام موسی صدر مطرح می شود که حتی برخی شایعه مسافرت امام موسی صدر به ایتالیا را مطرح می کنند که دولت ایتالیا ورود چنین شخصی به این کشور را تکذیب کرد.

چمران افزود: محکومیت قذافی در ربوده شدن امام موسی صدر از ابتدا نیز ثابت شده بود در آن زمان نیز قذافی فردی انقلابی سوسیالیست بود که کتاب سبزی از خود ارائه داده بود که مشاهده کردیم در حوادث اخیر لیبی مردم این کتاب را به آتش کشیدند چرا که عقاید عجیب و غریبی در این کتاب مطرح شده بود.

وی با اشاره به حکومت دیکتاتوری لیبی در طول سالیان گذشته گفت: در طول 42 سال گذشته در کشور لیبی هیچ گونه انتخابات خاصی برگزار نشده است و کمیته ای تحت عنوان کمیته انقلاب بوجود آمده است که همه آنها نیز از سوی قذافی انتخاب می شود و روابط استراتژیک با غرب دارند به طوریکه شهید چمران همواره اظهار می داشت که قذافی و صدام نوکران آمریکا هستند.

رئیس شورای شهر تهران اضافه کرد: جنایات اخیر در کشور لیبی به حدی فجیع است که آمریکا و انگلیس نیز دست از حمایت از قذافی برداشته اند و امیدواریم خیزش مردم لیبی به یک انقلاب اسلامی در این کشور منجر شود و شخصیت الهی و نمونه امام موسی صدر نیز از چنگال دیکتاتور لیبی نجات پیدا کند و به دامان ملت های اسلامی برگردد.

چمران با اشاره به اینکه قذافی تا کنون دیگر رهبران دینی را نیز زندانی کرده است، اظهار داشت: قذافی تا کنون دو بار یاسر عرفات را در لیبی زندان کرده بود و همچنین یکی دیگر از رهبران اهل تسنن را نیز در زندان های این کشور محبوس کرده بود و هر کاری را برای رسیدن به منافع خود انجام می داد و کشورهای غربی و شرقی نیز به خاطر منافع از قذافی پشتیبانی می کردند.

وی ادامه داد: هم اکنون در شرایط خاصی به سر می بریم و امیدواریم امام موسی صدر در هر جایی از کشور لیبی حیات دارد به دست انقلابیون آزاد شود.

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به ارتباط عمیق امام موسی صدر با امام خمینی تصریح کرد : امام صدر می توانست دست امام در کشورهای عربی باشد چرا که با سنت ها و روش های امام آشنایی داشت و می توانست انقلاب را توسعه دهد. اما شاهد بودیم که امام موسی صدر در لبنان و شهید محمد باقر صدر در عراق که هر دو پیشگام ترویج انقلاب اسلامی بودند دچار حادثه شدند.

وی با اشاره به برگزاری دادگاه قذافی در کشور لبنان گفت: دادگاه این دیکتاتور در کشور لبنان برگزار شده است و قرار است تا چندی دیگر رای خود را صادر کند که البته دادگاه بین المللی نیز برای قذافی در حال تشکیل است و باید هم از سوی کشورمان و هم از سوی کشور لبنان شکایتی به این دادگاه بین المللی ارائه شود.

چمران در خصوص تاثیر رای این دادگاه در سرنوشت قذافی گفت: دادگاه کار حقوقی خود را پیش می برد و باید جدا از مسائل سیاسی به این جنایات رسیدگی کند چرا که قذافی هم اکنون به آخر خط رسیده است و سقوط در انتظار وی است و به طور کلی نمی توانم انتظار داشته باشم که قذافی دیگر به عنون حاکم لیبی بر این کشور حکومت کند.

رئیس شورای شهر تهران در پایان خاطر نشان کرد: کشورهای خارجی نیز هیچ گاه علاقه ای به حل مشکل امام موسی صدر نداشتند و نباید چشم امیدی به آنها بست. بعلاوه مردم لیبی نیز هیچ گاه اجازه نخواهند داد دخالت نظامی در کشرو آنها صورت بگیرد.