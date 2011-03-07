خراسان جنوبی میزبان همایش ملی نماز در آیینه فرهنگ و هنر است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد مطهری ‌فر صبح دوشنبه در نشست خبری که در این اداره کل برگزار شد، با اشاره به حضور 22 استان در همایش ملی نماز در آیینه فرهنگ و هنر، اظهار داشت: این همایش همزمان با 18 اسفند ماه جاری در بیرجند برگزار می شود .

وی اضافه کرد: همایش ملی پژوهشی نماز در آیینه فرهنگ و هنر به منظور بررسی ابعاد فرهنگی و هنری نماز و ارتباط متقابل فرهنگ و هنر با نماز و نیایش برگزار می ‌شود .

مطهری ‌فر از ارسال 170 مقاله به دبیرخانه همایش ملی پژوهشی نماز در آیینه فرهنگ و هنر خبر داد و افزود: این تعداد مقاله توسط 192 شرکت کننده ارسال شده است .

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی با 67 مقاله بیشترین مقاله ارسالی به این همایش را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: پنج مقاله برتر در این همایش تجلیل خواهند شد .

مطهری ‌فر نماز در شعر و ادب فارسی، جایگاه نماز در فرهنگ عمومی، فرهنگ نماز در رسانه های گروهی، بررسی وجوه کارآمدی هنر هفتم در ترویج فرهنگ نماز در جامعه و نقش نماز در شکوفایی هنرهای اسلامی و ایرانی را از جمله موضوعات کلی فراخوان این همایش عنوان کرد.

وی با اشاره به رشد ارسال آثار به این همایش در سال جاری، تصریح کرد: سال گذشته 146 مقاله به دبیرخانه جشنواره ارسال شده که این رقم در سال جاری به 170 مقاله افزایش یافته است .

به گفته وی دومین همایش ملی نماز در آیینه فرهنگ و هنر با همکاری ستاد اقامه نماز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور در راستای اهداف وزارت متبوع برگزار می ‌شود .

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی همچنین به برنامه‌ های این مجموعه در سال جاری اشاره کرد و ادامه داد: در سال جاری مبلغ 43 میلیون و 500 هزار تومان بابت تازه‌ های کتاب به استان اختصاص یافته که 100 درصد آن جذب شده است .