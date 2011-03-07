انتخابات سازمان نظام پرستاری نیشابور برگزار شد

رئیس ‌هیئت ‌اجرایی ‌انتخابات ‌سومین ‌دوره‌ هیئت ‌مدیره‌ نظام‌ پرستاری صبح دوشنبه به خبرنگار مهر در نیشابو، گفت: سازمان نظام پرستاری نیشابور بیش از 720 نفر عضو دارد که از این تعداد حدود500 نفر در نیشابور شاغل هستند.

سید کاظم ‌فرهمند افزود: اعضای سازمان نظام پرستاری نیشابور عصر دیروز یکشنبه، به 9 نفر از کاندیداهای مورد نظر خود برای اداره سازمان تا چهار سال آینده رای دادند.

‌سرپرست ‌دانشکده ‌علوم‌پزشکی نیشابور ادامه داد: ترکیب اعضای هیئت مدیره سازمان نظام پرستاری نیشابور شامل شش نفر پرستار، دو نفر بهیار و یک کاردان اتاق عمل و بیهوشی است.

‌فرهمند یادآور شد: هم‌چنین دو نفر به‌ عنوان عضو علی‌ البدل نیزانتخاب شدند که اسامی حائزین اکثریت آراء پس از تایید نهایی هیأت ‌نظارت انتخابات اعلام خواهد شد.

وی با اشاره به شرکت 190 نفر در سومین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری نیشابور، اظهار داشت: تعداد شرکت‌کنندگان پایین بود و توقع این بود که جامعه پرستاری، حضور بیشتری در انتخابات، داشته باشند.

