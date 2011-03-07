نشست شورای حکام امروز آغاز می شود/ ایران و سوریه محور گفتگوها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، انتظار می رود که در این نشست غربی ها به خصوص دولت آمریکا بر فشارهای خود علیه شورای حکام درباره موضوع ایران و سوریه بیفزایند.

همچنین در این نشست گزارش اخیر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای ایران مورد بررسی قرار می گیرد. "یوکیو آمانو" در گزارش اخیر خود بار دیگر ضمن بر شمردن دستاوردهای چشمگیر ایران در این عرصه، بر عدم مشاهده هرگونه انحراف از مسیر صلح آمیز در فعالیت هسته ای ایران تاکید کرده بود.

همچنین این نشست در حالی برگزار می شود که دستگاههای اطلاعاتی غربی ادعا می کنند: دولت سوریه در نزدیکی شهر دمشق تاسیسات هسته ای مخفی ساخته که در آن میله های سوخت هسته ای تولید می شود. غربیها مدعی هستند ساختمانهای یاد شده با تاسیساتی که در سپتامبر 2007 توسط رژیم صهیونیستی بمباران شد، ارتباط دارد.