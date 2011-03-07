شاخص کیفیت هوای امروز تهران در شرایط سالم است

به گزارش خبرگزاری مهر، میانگین غلظت تمامی آلاینده ها به غیر از ایستگاههای استانداری،اقدسیه، پارک رازی، پارک قائم و شهرداری منطقه 15 به لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون و ایستگاه دروس به لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از 10 میکرون و ایستگاه آزادی به لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از 10 میکرون و منوکسید کربن در سایر ایستگاهها در حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط سالم است.



همچنین گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی صاف است به این ترتیب انتظار می رود تا ساعات ظهر شاخص کیفیت هوا به غیر از مناطق پر تردد و شلوغ در سایر نقاط شهر در شرایط سالم باقی بماند.



با این حال کارشناسان معتقدند؛ افزایش تشدید بیماریهای قلبی و ریوی و مرگ و میر زوددرس در افراد مبتلا به بیماری قلبی و افراد مسن، افزایش تعداد تنفس در عموم افراد از اثرات بهداشتی آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون و دی اکسید نیتروژن در مناطق ناسالم است.



توصیه می شود در مناطق ناسالم افراد مبتلا به بیماریهای قلبی و ریوی ، سالمندان و کودکان باید از فعالیتهای طولانی مدت و سنگین در فضای باز اجتناب کرده و بقیه افراد باید فعالیتهای طولانی و سنگین خود را در فضای باز کاهش دهند.