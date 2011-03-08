  1. استانها
  2. زنجان
۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۲۷

175 نفر در زنجان تسهیلات دامپروری دریافت کردند

175 نفر در زنجان تسهیلات دامپروری دریافت کردند

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زنجان با اشاره به اینکه در 10ماه میزان کل تسهیلات دامپروری ابلاغ شده 41 میلیارد و 984 میلیون ریال بوده است، گفت: این میزان تسهیلات به 175 نفر تعلق گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، قدرت الله سلیمانی ظهر دوشنبه افزود: میزان تسهیلات معرفی شده در زنجان نیز 27 میلیارد و 83 میلیون ریال بوده است.

وی افزود: بیش از 80 درصد کل جمعیت دامی ایران به صورت روستایی پرورش داده می شوند که توجه به این درصد چشمگیر می تواند تولید کشور رابه صورت قابل ملاحظه ای بهبود دهد.

وی با اشاره به جمعیت قابل ملاحظه دامی این شهرستان گفت: زنجان از شهرستانهای پیشرو در صنعت دامپروری است.

سلیمانی افزود: روستاییان با پروار بندی گوساله و بره های تولیدی خود و استفاده از مراتع غنی زنجان می توانند یک گام به سوی خودکفایی اقتصادی بردارند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زنجان گفت: طرح پرداخت تسهیلات نقدینگی پروار بندی یکی از راههای گسترش وبهبود تولید دامی روستایی است که با اهداف ایجاد اشتغال افزایش تولید گوشت قرمز بهره وری دامداران روستایی بنا شده است. 

کد مطلب 1268869

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها