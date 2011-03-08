175 نفر در زنجان تسهیلات دامپروری دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، قدرت الله سلیمانی ظهر دوشنبه افزود: میزان تسهیلات معرفی شده در زنجان نیز 27 میلیارد و 83 میلیون ریال بوده است.

وی افزود: بیش از 80 درصد کل جمعیت دامی ایران به صورت روستایی پرورش داده می شوند که توجه به این درصد چشمگیر می تواند تولید کشور رابه صورت قابل ملاحظه ای بهبود دهد.

وی با اشاره به جمعیت قابل ملاحظه دامی این شهرستان گفت: زنجان از شهرستانهای پیشرو در صنعت دامپروری است.

سلیمانی افزود: روستاییان با پروار بندی گوساله و بره های تولیدی خود و استفاده از مراتع غنی زنجان می توانند یک گام به سوی خودکفایی اقتصادی بردارند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زنجان گفت: طرح پرداخت تسهیلات نقدینگی پروار بندی یکی از راههای گسترش وبهبود تولید دامی روستایی است که با اهداف ایجاد اشتغال افزایش تولید گوشت قرمز بهره وری دامداران روستایی بنا شده است.