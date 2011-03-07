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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۰۱

گیتی پسند در آستانه صعود به لیگ دسته دوم فوتبال قرار گرفت

اصفهان - خبرگزاری مهر: تیم فوتبال گیتی پسند اصفهان با پیروزی برابر هپکو اراک گامی بزرگ برای صعود به مرحله بعد برداشت.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، در چارچوب هفته بیست و یکم لیگ دسته سوم فوتبال ایران در گروه سوم، عصر دیروز(یکشنبه)دو تیم هپکو اراک و گیتی پسند اصفهان در اراک به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان تیم گیتی پسند موفق شد با نتیجه چهار بر یک به پیروزی دست یابد.

گل های تیم گیتی پسند در این دیدار مهدی موذن(سه گل) و مهدی سرافراز به ثمر رساندند.تک گل تیم هپکو نیز از روی نقطه پنالتی به دست آمد.

تیم فوتبال گیتی پسند با این پیروزی 44 امتیازی شد و با قرار گرفتن در رده دوم گروه خود، در آستانه صعود به مرحله بعد رقابت ها قرار گرفت.دو تیم اول این گروه جواز حضور در مرحله بعد رقابت ها را به دست می آورند.

تیم پیام بابل نیز با تساوی امروز خود برابرتیم هود کن باباخانی تهران به رده سوم جدول سقوط کرد.

کد مطلب 1268870

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