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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۰۰

سامانه واگذاری سهام عدالت کارگران توسط وزرای کار و اقتصاد افتتاح شد

سامانه واگذاری سهام عدالت کارگران توسط وزرای کار و اقتصاد افتتاح شد

وزرای کار و امور اجتماعی و اقتصاد سامانه اینترنتی ثبت نام از کارگران فصلی و ساختمانی جهت دریافت سهام عدالت را رونمایی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر کار و امور اجتماعی و وزیر امور اقتصادی و دارایی هم اکنون سامانه اینترنتی ثبت نام از کارگران فصلی و ساختمانی را افتتاح کردند.

برپایه این گزارش با دستور صریح رئیس جمهور در هفته‌های گذشته و برنامه‌ریزی وزارت کار و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ از امروز کار ثبت نام اینترنتی از کارگران مشمول دریافت سهام عدالت در بخش ساختمانی و فصلی آغاز خواهد شد.

همچنین در مراسم امروز از 34 کارگر برتر کشور در سال 88 با واگذاری یک دستگاه پراید و سکه طلا تقدیر خواهد شد.

اخبار تکمیلی متعاقبا منتشر می شود.

کد مطلب 1268871

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