گیتی پسند می تواند سهمیه لیگ دسته دوم را کسب کند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، غلام جعفری در گفتگو با خبرنگاران درباره بازی روز یکشبنه برابر هپکو اراک اظهار داشت: بازی سختی در اراک داشتیم و البته محکوم به پیروزی بودیم تا در کورس صعود به مرحله بعد قرار گیریم، خوشحالم با دستی پر به اصفهان باز می گردیم.

وی با بیان اینکه تیم فوتبال گیتی پسند در صورت پیروزی در دیدار هفته آینده، به طور یقین به دور بعدی رقابتهای لیگ دسته سوم فوتبال ایران صعود می کند، افزود: با وجودی که بازی آخر ما در اصفهان است و تیم حریف از تیم های نه چندان سخت گروه محسوب می شود با این وجود با تمام توانمان به میدان می رویم تا حتی به عنوان تیم اول گروه راهی دور بعدی مسابقات شویم.

سرمربی تیم فوتبال گیتی پسند درباره عوامل موفقیت تیم در 9 بازی اخیر تیم نیز گفت: تمرینات منظمی در دستور کار قرار گرفت و با تلاش بازیکنان، حمایت هیئت مدیره و مدیریت باشگاه و خودباروی بازیکنان توانستیم برخلاف نیم فصل نخست، در نیم فصل دوم نتایج بسیار قابل توجهی به دست آوریم.

جعفری با تقدیر از پشتیبانیهای باشگاه گیتی پسند از این تیم افزود: امیدوارم با صعود به لیگ دسته دوم فوتبال ایران و کسب سهمیه بتوانیم جواب زحمات باشگاه و مدیریت را به خوبی داده باشیم.