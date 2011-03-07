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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۴۰

هجدهم اسفندماه در تهران/

همایش "شرح فراق" با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود

همایش "شرح فراق" با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود

همایش مردمی "شرح فراق" به مناسبت دوازده هزارمین روز اسارت امام موسی صدر با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر نصرتی دبیرهمایش شرح فراق که در نشست خبری سخن می گفت با اشاره به برگزاری این همایش در روز چهارشنبه 18 اسفندماه گفت: این همایش در تاریخ 18 اسفند ماه در تالار بزرگ وزارت کشور برگزار می شود که حدود 3 ساعت خواهد بود که شروع این مراسم با قرائت متنی از شهید چمران آغاز خواهد شد و سپس بعد از آن علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی سخنرانی خواهد کرد.

وی افزود: بعد از سخنرانی رئیس مجلس، میزگردی با حضور صفی الدین نماینده حزب الله لبنان در تهران، عادل عون نماینده جنبش امل در تهران، محمد علی مهتدی کارشناس مسائل خاورمیانه و فرخی نماینده خانواده امام موسی صدر برگزار خواهد شد.

وی همچنین گفت: مجری این برنامه سعید ابوطالب رئیس سابق کمیسیون پیگیری سرنوشت امام موسی صدر در مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

دبیر همایش امام موسی صدر گفت: هدف از برگزاری این همایش رساندن صدای علاقه مندان به امام موسی صدر به همه جهانیان است و در این همایش از همه سفرای کشورهای اسلامی دعوت به عمل آمده است.

کد مطلب 1268873

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