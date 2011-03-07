به گزارش خبرنگار مهر، امیر نصرتی دبیرهمایش شرح فراق که در نشست خبری سخن می گفت با اشاره به برگزاری این همایش در روز چهارشنبه 18 اسفندماه گفت: این همایش در تاریخ 18 اسفند ماه در تالار بزرگ وزارت کشور برگزار می شود که حدود 3 ساعت خواهد بود که شروع این مراسم با قرائت متنی از شهید چمران آغاز خواهد شد و سپس بعد از آن علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی سخنرانی خواهد کرد.

وی افزود: بعد از سخنرانی رئیس مجلس، میزگردی با حضور صفی الدین نماینده حزب الله لبنان در تهران، عادل عون نماینده جنبش امل در تهران، محمد علی مهتدی کارشناس مسائل خاورمیانه و فرخی نماینده خانواده امام موسی صدر برگزار خواهد شد.

وی همچنین گفت: مجری این برنامه سعید ابوطالب رئیس سابق کمیسیون پیگیری سرنوشت امام موسی صدر در مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

دبیر همایش امام موسی صدر گفت: هدف از برگزاری این همایش رساندن صدای علاقه مندان به امام موسی صدر به همه جهانیان است و در این همایش از همه سفرای کشورهای اسلامی دعوت به عمل آمده است.