تیپ زرهی 21 سپاه در روستاهای محروم نیشابور خدمات پزشکی ارائه کرد

حجت‌ الاسلام قاسم نمازی خیرآبادی، در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور، افزود: این برنامه طبق سنت حسنه سال‌ های گذشته و در اقدامی انسان‌ دوستانه در حین رزمایش والفجر در منطقه عمومی عطائیه بخش میان‌جلگه شهرستان نیشابور صورت گرفت.

وی اضافه کرد: این خدمات شامل ویزیت به 63 نفر و پست امداد به تعداد 38 نفر ارائه شد.

وی اظهار داشت: از سوی تیپ 21 سپاه امام رضا (ع) در مجموع به 101 نفر به‌ مبلغ حدود شش میلیون ریال خدمات پزشکی و دارویی رایگان ارائه شد تا سپاه در کنار ماموریت‌‌های نظامی، ماموریت های اجتماعی خود را نیز کامل کند.

