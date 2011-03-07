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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۱۴

چین درباره قطع روابط با آمریکا هشدار داد

چین درباره قطع روابط با آمریکا هشدار داد

وزیر خارجه چین امروز به آمریکا هشدار داد که اگر خواهان حفظ روابط خود با پکن و افزایش آن است صادارت سلاح به تایوان را متوقف کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "یانگ جیه چی" که در حضور خبرنگاران سخن می گفت در ادامه با خوب توصیف کردن روابط فعلی کشورش با آمریکا گفت: مطمئنا اکنون اختلافات و تفاوت هایی میان دو کشور وجود دارد که می توان این اختلافات را با توجه به احترام متقابل حل کرد.

روابط چین و آمریکا در سال گذشته میلادی به واسطه مواردی چون گزارش آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر در چین، موضوع تبت و همچنین فروش سلاح از سوی آمریکا به تایوان دچار چالش هایی شده بود.  

اما در ژانویه سال جاری و پس از سفر "هو جین تائو" رئیس جمهور چین به آمریکا، روابط دو کشور گرمتر شد و در همین رابطه قرار است در نیمه سال جاری میلادی "جو بایدن" معاون رئیس جمهور ایالات متحده به پکن سفر کند.

کد مطلب 1268876

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