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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۱۳

در پاسخ به مهر عنوان شد:

تاخیر دولت در پرداخت یارانه دارو/ طلب معوقه 200 میلیارد تومان است

تاخیر دولت در پرداخت یارانه دارو/ طلب معوقه 200 میلیارد تومان است

معاون غذا و داروی وزارت بهداشت با تائید پرداختن نشدن مطالبات شرکتهای تامین کننده داروهای یارانه ای، اظهار داشت: علت این تاخیر را باید از دولت سئوال کنید.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمد شیبانی روز دوشنبه در حاشیه جلسه معاونین وزارت بهداشت در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر علت تاخیر در پرداخت مطالبات شرکتهای تامین کننده داروهای یارانه ای، اظهار داشت: به رغم همکاری شرکتهای تامین کننده داروهای یارانه ای هنوز مطالبات آنها پرداخت نشده که امیدواریم تا پایان سال این امر محقق شود.

وی با اشاره به همکاری و تعامل شرکتهای تامین کننده داروهای یارانه ای، افزود: این شرکتها بنگاههای اقتصادی هستند که به اعتبار وزارت بهداشت با ما همکاری کرده و داروهای بیماران خاص را وارد کرده اند تا کمبودی وجود نداشته باشد.

معاون وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه اگر اقدام عاجلی در پرداخت مطالبات این شرکتها صورت نگیرد، پیش بینی می کنیم سال آینده با مشکل مواجه شویم ادامه داد: کل اعتبار اختصاص یافته به داروهای یارانه ای در سال 89 ، 370 میلیارد تومان بوده که حدود 200 میلیارد آن تا کنون محقق نشده است.

شیبانی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر مبنی بر علت تاخیر در تخصص اعتبارات داروهای یارانه ای، گفت: علت این تاخیر را باید از دولت سئوال کنید.

معاون غذا و داروی وزارت بهداشت اظهارداشت: البته قول مساعد داده اند که تا قبل از پایان سال این مطالبات پرداخت شود. 

کد مطلب 1268878

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