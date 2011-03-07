احتمال تصویب دو دوازدهم بودجه 90 به دلیل کمبود وقت

علی اصغر یوسف نژاد در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به جلسه صبح امروز کمیسیون تلفیق مجلس برای بررسی ابعاد این لایحه و اثرات آن در اقتصاد اظهارداشت: بعید است که این لایحه تا پایان سال به تصویب نهایی برسد.

وی احتمال داد مجلس تا پایان سال موفق به تصویب دو دوازدهم لایحه بودجه 90 شود.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس تصریح کرد: نظرات کمیسیون های تخصصی هنوز به کمیسیون تلفیق نرسیده است و هفته آینده این پیشنهادات به کمیسیون تلفیق ارسال می شود بعد از آن هم کمیسیون تلفیق 15 روز فرصت دارد تا لایحه را بررسی کند که اگر سه شیفت هم کار کند نمی تواند تا پایان سال کار بررسی را خاتمه دهد بنابراین احتمال تصویب دو دوازدهم بسیار بالاست اما تا کنون هیچ تصمیم قطعی در این باره گرفته نشده است.

وی یادآور شد: در جلسه صبح امروز کمیسیون تلفیق ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، رئیس مرکز آمار ایران و معاون وزیر اقتصاد حضور داشتند و در این جلسه درخصوص کلیات مباحث مطرح شده در بودجه و اثرات اقتصادی آن صبحت شد.

یوسف نژاد تاکید کرد: کار بررسی کلیات لایحه بودجه 90 در کمیسیون تلفیق تا دریافت پیشنهادات کمیسیون های تخصصی به طور رسمی آغاز نخواهد شد.