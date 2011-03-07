نمایشگاه سفال و صنایع دستی در نیشابور گشایش یافت

مسئول نگارخانه کمال الملک در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: با توجه به اینکه صنایع دستی و سفالینه‌ها، یکی از هنرهایی ایرانی است که به‌ خصوص در منطقه نیشابور و همدان قدمت دیرین دارد، صبح دوشنبه نسبت به برگزاری نمایشگاه سفال و صنایع دستی آثار هنرمند لاله جین همدانی در نگارخانه کمال‌الملک اقدام شده است.

حمیدرضا آتشی گفت: در این نمایشگاه بیش از 50 نوع سفال و 120 نوع کار فانتزی در انواع کوزه‌های تره تزئینی، کاپ‌های کنفی، آب‌نما، شمعدانی و لوازم سفره هفت سین است.

وی هدف از برپایی این نمایشگاه را آشنایی مردم با هنر سفال‌کاری ایران که دارای قدمتی کهن است، عنوان کرد.

آتشی اضافه کرد: نمایشگاه سفال و صنایع دستی از دوشنبه تا 28 اسفند 89 از ساعت 8 الی 14 و 16 الی 20 بعد از ظهر در محل نگارخانه کمال‌الملک اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور ویژه عموم علاقمندان دایر است.

