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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۳۶

نمایشگاه سفال و صنایع دستی در نیشابور گشایش یافت

نمایشگاه سفال و صنایع دستی در نیشابور گشایش یافت

مشهد - خبرگزاری مهر: در آستانه فرا رسیدن سال نو نمایشگاه سفال و صنایع دستی در نگارخانه کمال‌ الملک نیشابور گشایش یافت.

مسئول نگارخانه کمال الملک در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: با توجه به اینکه صنایع دستی و سفالینه‌ها، یکی از هنرهایی ایرانی است که به‌ خصوص در منطقه نیشابور و همدان قدمت دیرین دارد، صبح دوشنبه نسبت به برگزاری نمایشگاه سفال و صنایع دستی آثار هنرمند لاله جین همدانی در نگارخانه کمال‌الملک اقدام شده است.

حمیدرضا آتشی گفت: در این نمایشگاه بیش از 50 نوع سفال و 120 نوع کار فانتزی در انواع کوزه‌های تره تزئینی، کاپ‌های کنفی، آب‌نما، شمعدانی و لوازم سفره هفت سین است.

وی هدف از برپایی این نمایشگاه را آشنایی مردم با هنر سفال‌کاری ایران که دارای قدمتی کهن است، عنوان کرد.

آتشی اضافه کرد: نمایشگاه سفال و صنایع دستی از دوشنبه تا 28  اسفند 89 از ساعت 8 الی 14 و 16 الی 20 بعد از ظهر در محل نگارخانه کمال‌الملک اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور ویژه عموم علاقمندان دایر است.
 

کد مطلب 1268880

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