خدمت مسئولان باید صادقانه باشد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمدامین فرج زاده پیش از ظهر دوشنبه در جمع مردم روستای تازیان بندرعباس، اظهار داشت: کشور ما تنها کشوری است که مبنای حکومتی آن اسلام است و علاوه بر مسائل مادی به کمک الهی تکیه دارد.

وی افزود: اگر در یک کشور به دستورات الهی عمل شود حتما خداوند به مردم آن کشور کمک می کند و آن کشور می تواند همه مشکلات را با موفقیت پشت سر بگذارد.

نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجی آباد، بندرخمیر و ابوموسی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در مکتب ما یعنی اسلام اساس کار رضایت خداوند است اما در مکاتب دیگر اساس کار به دست آوردن قدرت است.

فرج زاده با اشاره به توانمندیهای بالای استاندار هرمزگان، بیان داشت: خوشبختانه آقای هاشمی، استانداری توانمند و با تجربه است و طوری عمل کرده که مردم هم او را دوست دارند.

وی اضافه کرد: عناوین و پستهای ما همه مجازی هستند و وقتی ارزش دارند که ما بتوانیم از این طریق به مردم خدمت بکنیم.

نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجی آباد، بندرخمیر و ابوموسی در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: خدمت ما مسئولان باید صادقانه باشد و اگر خدمتگذاری ما صادقانه باشد قطعا خداوند هم همان طور که وعده داده به ما کمک خواهد کرد.