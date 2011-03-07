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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۲۸

"سوگ مغان" بررسی می‌شود

"سوگ مغان" بررسی می‌شود

رمان "سوگ مغان" نوشته محمدعلی‌ علومی پنجشنبه 19 اسفند در چهارمین نشست از سلسله نشستهای "نقد آموت" نقد و بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست علاوه بر نویسنده اثر، امیر علی نجومیان نویسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه و همچنین بلقیس سلیمانی نویسنده و منتقد ادبی حضور خواهند داشت.

"سوگ مغان" رمانی است که در فضای وهم‌آلود و آمیخته با اسطوره روایت می‌شود و در آن راوی، ماجرای دیدار خود با شخصی به نام اسپندار در تیمارستانی در شهر بم  و وقایع پیش و  پس از آن را شرح می‌دهد.

کتاب "سوگ مغان" با شمارگان 1100 نسخه در 245 صفحه و به قیمت 5000 تومان به تازگی از سوی نشر آموت منتشر شده است.

نشست نقد و بررسی رمان "سوگ مغان" ساعت 16 تا 18 در دفتر نشر آموت واقع در خیابان کریمخان، نبش ایرانشهر (به طرف غرب)، پلاک 170 ، طبقه دوم برگزار می‌شود.

کد مطلب 1268886

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