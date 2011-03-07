اخبار کوتاه ورزشی استان گلستان

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، دو تن از جودو کاران استان بنامهای، محمد علی نودهی و امیر فرزانه حصاری برای چهارمین سال متوالی به عضویت تیم ملی جودو بزرگسالان کشورمان جهت اعزام به مسابقات کاتا قهرمانی آسیا در آمده اند.

این مسابقات 22 اسفند در کشور تایلند برگزار می شود.

عادل مجللی در اردوی تیم ملی قایقرانی

فدراسیون قایقرانی جمهوری اسلامی ایران، عادل مجللی قایقران استان گلستان را جهت حضور موفق تیم ایران در مسابقات انتخابی المپیک و آسیایی 2011 تهران به اردوی تیم ملی قایقرانی آبهای آرام ( مردان بزرگسالان) که در تهران برگزار می شود دعوت کرد.



گلستان قهرمان کاراته بانوان سبک گوجوریوسی واکای کشور

مسابقات کاراته گو جو ریوسی واکای بانوان قهرمانی کشور با حضور تیم هایی از استانهای تهران، اردبیل، البرز، خراسان رضوی، خراسان شمالی، مازندران و گلستان به میزبانی شهرستان گالیکش در سالن ورزشی شهدای این شهر برگزار شد و با قهرمانی تیم گلستان به پایان رسید.

در پایان این رقابتها تیم استان گلستان با 11مدال طلا ، 13 نقره و 13 مدال برنز اول و تیم مازندران با 8 مدال طلا ، چهار مدال نقره و سه مدال برنز مقام دوم و تیم اردبیل نیز با یک مدال نقره و یک برنز به مقام سومی دست یافتند.



نایب قهرمانی گلستان در مسابقات سه گانه قهرمانی کشور

مسابقات ورزشهای سه گانه رده های سنی نونهالان، نوجوانان و بزرگسالان قهرمانی کشور در شهرستان بندرعباس برگزار

شد.



تیم گلستان در قسمت نونهالان متشکل از علی ربیعی از بندرگز و مهدی بای از رامیان در بخش تیمی پس از اصفهان مقام دوم را کسب کردند.



همچپنین در رده سنی نوجوانان سید محمد حسینی به مقام دوم انفرادی دست یافت.

راه و ترابری گلستان قهرمان لیگ برتر کبدی بانوان کشور

تیم راه و ترابری گلستان در مسابقات لیگ برتر کبدی بانوان کشور پس از صعود مقتدرانه از مرحله مقدماتی در مرحله نهایی با ارائه بازیهای در خور توجه موفق شد با غلبه بر تمامی حریفان قهرمانی لیگ برتر کبدی بانوان کشور را تکرار کند.

سهیلا ثلبی پس از هفت سال همراهی تیم استان و انتخاب به عنوان فنی ترین بازیکن این دوره از مسابقات از میادین قهرمانی خداحافظی کرد.