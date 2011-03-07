مسابقات کشتی جام یادگار امام در سطح بالایی برگزار شد

امیر قاسمی منجزی پس از پیروزیش در برابر امین اوزترک از کشور ترکیه در رقابتهای پایانی سی و یکمین دوره رقابتهای بین المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) که غروب یک شنبه در ورزشگاه دو هزار نفره ورزشگاه شهید حیدریان قم برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر در قم گفت: با توجه به اینکه سطح رقابت در این دور از پیکارها در سطح بسیار خوبی انجام شد این امر سبب ایجاد انگیزه و تاثیرات مثبت و همچنین کسب تجربه آنها از این دور از پیکارها خواهد شد.
وی اظهار داشت: سطح رقابتها بسیار بالا بود و تیمهای داخلی و خارجی خوبی در این دور از رقابتها شرکت کرده بودند و هر یک از تیمها برای کسب عنوان قهرمانی تلاش میکردند.
قاسمی اضافه کرد: امیدوارم با کسب این مقام نظر کادر فنی تیم ملی کشور را جلب کرده و همچنین به خوبی توانسته باشم جواب زحمات کادر فنی و خانواده خود که همیشه پشتیبان اصلی بنده در موفقیت بودهاند را داده باشم.
وی با برتری در دو وقت خود توانست امین اوزترک از کشور ترکیه را شکست دهد و به مقام نخست دست یابد، امین اوزترک از ترکیه مقام دوم پارسا نظری و اسماعیل نظری از ایران نیز به صورت مشترک مقام سوم وزن 120 کیلوگرم را به دست آوردند.
شایان ذکر است قاسمی صاحب مدال برنز 2007 باکو، قهرمان آسیا در رشته آزاد در سال 2008، نائب قهرمان دانشجویان جهان در سال 2010 در ایتالیا است.
قم - خبرگزاری مهر: قهرمان نخست وزن 120 کیلوگرم مسابقات کشتی جام یادگار امام قم، بالا بودن سطح رقابتهای این دوره را سبب کسب تجربه کشتی گیران و ایجاد تاثیر مثبت در آنها عنوان کرد.
امیر قاسمی منجزی پس از پیروزیش در برابر امین اوزترک از کشور ترکیه در رقابتهای پایانی سی و یکمین دوره رقابتهای بین المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) که غروب یک شنبه در ورزشگاه دو هزار نفره ورزشگاه شهید حیدریان قم برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر در قم گفت: با توجه به اینکه سطح رقابت در این دور از پیکارها در سطح بسیار خوبی انجام شد این امر سبب ایجاد انگیزه و تاثیرات مثبت و همچنین کسب تجربه آنها از این دور از پیکارها خواهد شد.
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