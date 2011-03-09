قهرمانان یوفا به مصاف هم می روند/ لیورپول در زمین براگا

به گزارش خبرگزاری مهر، زسکا، قهرمان رقابت های یوفا در سال 2005 در ورزشگاه "لوژنیکی" مسکو با پورتوی پرتغال، قهرمان این رقابت ها در سال 2003، دیدار خواهد کرد. در دیگر دیدار حساس این مرحله از رقابت ها، لیورپول که این روزها با شکست دشمن همیشگی خود منچستریونایتد در رقابت های لیگ برتر انگلستان بر روی ابرها راه می رود، در زمین براگای پرتغال با این تیم روبه رو می شود.

- برنامه دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های لیگ اروپا به شرح زیر است:

* بنفیکای پرتغال - پاریس سن ژرمن فرانسه

* دینامو کی‌یف اوکراین - منچسترسیتی انگلستان

* توئنته هلند - زنیت سنت پترزبورگ روسیه

* زسکا مسکوی روسیه - پورتوی پرتغال

* آیندهوون هلند - گلاسکورنجرز اسکاتلند

* بایرلورکوزن آلمان - ویارئال اسپانیا

* آژاکس آمستردام هلند - اسپارتاک مسکو روسیه

* براگای پرتغال - لیورپول انگلستان