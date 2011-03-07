بورس های عربی 140 میلیارد دلار زیان دیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در این گزارش آمده است: بازارهای بورس در خاورمیانه و شمال آفریقا طی 5 هفته گذشته و با اوج گیری ناآرامی های سیاسی 140 میلیارد دلار متضرر شده اند و این مسئله سرمایه گذاران را عصبی کرده است.

در این گزارش که از سوی صندوق پول عربی در ابوظبی منتشر شده عنوان شده است که بازارهای سرمایه از زمان آغاز اعتراض ها در مصر تا 4 مارس در 16 کشور عربی به 862 میلیون دلار رسیده که این میزان در 25 ژانویه یک میلیارد بوده است.

یک مقام صندوق که از افشای نامش خودداری کرد می گوید: وضعیت در سراسر جهان نتایج مالی و حس سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار داده و بسیاری از شرکت های منطقه که به اندازه کافی برای مقابله با ضرر و زیان ها قدرتمند نبودند را تحت تاثیر قرار داده است.

وی افزود: طی سال 2010 بازار بورس عربی 9 درصد سود داشته، اما طی یکماه تمام آنچه را که در طول یکماه بدست آمده بود از دست داد.